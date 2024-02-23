记录牡丹故事 展现牡丹魅力

昨日，洛阳市文联党员干部参观高均海摄影艺术40年《牡丹记》摄影展，开展主题党日活动，感受牡丹文化魅力。 昨日，洛阳市文联党员干部参观高均海摄影艺术40年《牡丹记》摄影展，开展主题党日活动，感受牡丹文化魅力。 此次展览由省摄影家协会、市文联、市文广旅局、洛阳日报报业集团主办。展览聚焦牡丹光影、记录牡丹文化故事，全面展现洛阳独特的人文魅力。 展览自19日开展以来，持续受到关注。本次展览的作者高均海坚持每天到现场为观众进行公益讲解，介绍以花为媒、洛阳40年的变迁和“让牡丹与世界对话”的精彩故事。展览将持续至4月5日，展出地点为正大国际广场东区一层展厅。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄）