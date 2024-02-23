第五届牡丹国际时装周秀场亮点提前看

昨日，记者获悉，4月1日至4月5日，第五届牡丹国际时装周将在洛邑古城举办。

往届牡丹国际时装周现场 （资料图片）

昨日，记者获悉，4月1日至4月5日，第五届牡丹国际时装周将在洛邑古城举办。本届时装周以“青春弄华彩，盛世振国风”为基调，从“秀、赛、荟、播”四大模块出发，携手国内服装设计大师、中国十佳时装设计师及韩国大邱韩服协会设计师等，为市民和游客呈现一场场视觉盛宴。

开幕秀 吴春光大师秀

●时间：4月1日

●内容：将现代审美与潮流之变兼收并蓄，在舞台灯光的照耀下，演绎千年霓裳大秀，带领观众领略不一样的服饰之美。在第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式上，该秀场将同步参与直播。

丛剑大师秀

●时间：4月1日、4月3日

●内容：伴随着国潮文化不断兴盛与消费审美持续升级，洛阳牡丹时装周“大师秀”不断刷新创意，以国际化、前瞻性的设计语言，融入全球时尚产业语境中。

国际秀场

●时间：4月1日

●内容：邀请外籍模特进行汉服走秀，借异域风情打造神都万国来朝气象。

丝路文化交融展演

●时间：4月2日

●内容：洛阳市老城区联合泉州市鲤城区、潮州市湘桥区、西安市碑林区、张掖市甘州区、酒泉市敦煌市、昌吉回族自治州吉木萨尔县等6个地区，各地将本地历史文化编排成节目，以节目展演的形式展现丝路沿线城市风土人情。

汉服复原秀

●时间：4月2日

●内容：灵动飘逸的魏晋、雍容华贵的唐、古朴雅致的宋、端庄精致的明……秀场上每一个造型都仿若古画活化，每一件汉服的穿法和形制也尽显近年来复原汉服的流行趋势。

汉服姐姐大赛

●时间：4月3日

●内容：提前举办海选招募，选拔不同年龄段的“国韵姐姐”，在洛邑古城总决赛的舞台上演绎千年服饰华美传承，展现东方之美。

汉服少年大赛

●时间：4月4日、4月5日

●内容：提前举办海选招募，选拔国风少年，在洛邑古城的总决赛舞台上，秀出青少年的美好年华，传播汉服文化。

以上活动均在洛邑古城文峰广场举办。此外，第五届牡丹国际时装周期间，洛邑古城还有“汉服妙荟”“奇妙游园会”等活动同步开展，集汉服体验、互动游园、非遗展示、国风市集于一体，带领市民和游客近距离接触与感受传统文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 石智卫 程俊晖）