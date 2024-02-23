河洛地理：寻迹洛阳十三朝 唐

唐朝以长安为西京，以洛阳为东京(东都)，文治武功，开放包容，创造了一个国力空前强盛、文化空前灿烂的梦幻王朝。两京大道车马不绝，蝉嘶虫鸣，高歌过女皇武则天君临天下的惊世传奇，也低吟过唐玄宗与杨贵妃旖旎浪漫的忘年之恋。

隋唐洛阳城

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

洛阳是北宋西京，这里“河山控带，形胜甲于天下”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的建都史长达1500年。

“昔三代之居，皆在河洛之间。”2000多年前，西汉史学家司马迁在《史记·封禅书》中如是说。今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为“五都荟洛”。

隋唐洛阳城是隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋的都城。隋末农民起义如火如荼，瓦岗军席卷中原，关陇军阀李渊、李世民父子趁势起兵，扫荡群雄。武德元年(公元618年)，隋炀帝被杀，李渊在关中自立为帝，建立李唐王朝。随后，秦王李世民挥师东征，攻取洛阳。

绘制李银刚

唐朝以长安为西京，以洛阳为东京(东都)，文治武功，开放包容，创造了一个国力空前强盛、文化空前灿烂的梦幻王朝。两京大道车马不绝，蝉嘶虫鸣，高歌过女皇武则天君临天下的惊世传奇，也低吟过唐玄宗与杨贵妃旖旎浪漫的忘年之恋。

盛唐时期的洛阳是蜚声中外的大都市，人口百万，繁华至极，新潭码头舟船不绝，丝路驼铃响彻万里；天枢铭刻万国来贺，天堂惊艳异域来客；李白杜甫醉笑天津桥，诗酒论芳华；白居易刘禹锡把臂赏牡丹，共度夕阳红……

花香诗意氤氲四海，河洛文明无远弗届。各国遣唐使纷纷来洛参观访问，中国的饮食、茶道、诗歌、书法、汉服、建筑形制风靡四海，浸润日本、朝鲜等地，日本甚至仿照隋唐洛阳城营建了一个京都。

“安史之乱”后，唐朝盛极而衰，“洛阳城东桃李花”风中凋落，随波逐流。唐末藩镇割据加剧，“黄巢起义”给了唐朝致命一击。天祐四年(公元907年)，朱温篡唐，历21帝289年的唐朝灭亡，繁华如云散，空余《长恨歌》。