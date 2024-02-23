洛阳志愿者免费拍照 帮游客记录美好瞬间

“喜欢摄影三四年了，如今能派上用场服务游客，我很开心。”近日，在老城区洛邑古城景区，西工区第二幼儿园的教师志愿者郑璐穿着汉服，正忙着为外地“公主”拍照。

“喜欢摄影三四年了，如今能派上用场服务游客，我很开心。”近日，在老城区洛邑古城景区，西工区第二幼儿园的教师志愿者郑璐穿着汉服，正忙着为外地“公主”拍照。

郑璐今年24岁，是一名摄影爱好者。一周前，她积极响应“文明实践我参与 我为花城添光彩”活动号召，带着自己的相机，来到洛邑古城景区为游客免费拍照，帮助他们记录在洛阳的美好瞬间，传递东道主的热情与好客。

“跟文峰塔合影，可以稍微往前站站。”“身体前倾一点儿，回头看前方，微笑。”……免费拍摄期间，郑璐认真地为游客选背景、摆姿势，拍摄结束后，她会让游客自己挑选满意的照片，然后和游客现场扫码加好友，回家后及时将照片传给对方。

“虽然是免费拍摄，但是照片质量不能含糊。大家都是远道而来的客人，我希望能帮他们拍出最美的样子。”郑璐说，

记者了解到，为了给外地游客提供更好的旅游体验，连日来，西工区第二幼儿园积极组织教师志愿者开展“沉浸式文旅我来做”新时代文明实践活动。其间，志愿者们结合自身特长，或制作牡丹团扇、手绘洛阳旅游攻略地图赠予游客，或拿起相机为游客免费拍照，或为游客介绍洛阳地道美食，努力让游客玩得开心、舒心。

接下来，该园还将在西工小街、应天门遗址博物馆等热门打卡地开展活动，希望更多外地游客感受到洛阳的善意与温暖。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 刘文菁)