洛阳市安全生产治本攻坚三年行动解读之二

洛阳市安全生产治本攻坚三年行动提出，将深入开展安全生产治本攻坚“十大行动”，第一项就是开展“三管三必须”厘职明责行动。 洛阳市安全生产治本攻坚三年行动提出，将深入开展安全生产治本攻坚“十大行动”，第一项就是开展“三管三必须”厘职明责行动。 “三管三必须” 管行业必须管安全 管业务必须管安全 管生产经营必须管安全 厘职明责行动 我市按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”等原则，研究出台《洛阳市落实落细安全生产“三管三必须”若干规定》，厘清容易发生群死群伤事故的重点行业领域、场所主管的市、县(区)、乡镇(街道)政府领导和牵头部门，明确主管领导对分管行业领域应履行的工作职责。 政府领导和牵头部门工作职责：牵头研究贯彻执行中央、省、市关于安全生产工作部署的具体落实措施，每月至少听取一次分管行业领域安全生产工作汇报或专项调度检查情况，督导一次分管行业领域安全生产工作，研究解决安全生产问题；具体研究部署分管行业领域内30人以上场所的安全防范和隐患排查整治工作。 行业领域主管部门工作职责：贯彻落实中央、省、市关于安全生产的工作部署，并组织实施；每月至少组织一次安全生产形势会商研判；常态化开展风险隐患排查治理；加强安全生产信息化建设；重点时段加强一线安全监管。 市安委办指导监督职责：督促指导市消安办及各行业部门完善责任体系，加强全链条安全生产监督管理工作；强化统筹协调、调度指挥，提高监督指导质量，增强统筹推进工作质效，着力解决安全生产责任落实棚架等突出问题。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）