洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市安全生产治本攻坚三年行动解读之二
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 08:40

　　洛阳市安全生产治本攻坚三年行动提出，将深入开展安全生产治本攻坚“十大行动”，第一项就是开展“三管三必须”厘职明责行动。

　　“三管三必须”

　　管行业必须管安全

　　管业务必须管安全

　　管生产经营必须管安全

　　厘职明责行动

　　我市按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”等原则，研究出台《洛阳市落实落细安全生产“三管三必须”若干规定》，厘清容易发生群死群伤事故的重点行业领域、场所主管的市、县(区)、乡镇(街道)政府领导和牵头部门，明确主管领导对分管行业领域应履行的工作职责。

　　政府领导和牵头部门工作职责：牵头研究贯彻执行中央、省、市关于安全生产工作部署的具体落实措施，每月至少听取一次分管行业领域安全生产工作汇报或专项调度检查情况，督导一次分管行业领域安全生产工作，研究解决安全生产问题；具体研究部署分管行业领域内30人以上场所的安全防范和隐患排查整治工作。

　　行业领域主管部门工作职责：贯彻落实中央、省、市关于安全生产的工作部署，并组织实施；每月至少组织一次安全生产形势会商研判；常态化开展风险隐患排查治理；加强安全生产信息化建设；重点时段加强一线安全监管。

　　市安委办指导监督职责：督促指导市消安办及各行业部门完善责任体系，加强全链条安全生产监督管理工作；强化统筹协调、调度指挥，提高监督指导质量，增强统筹推进工作质效，着力解决安全生产责任落实棚架等突出问题。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    做肠镜检查需要注意什么？
    做肠镜检查需要注意什么？
    做肠镜检查需要注意什么？
        检查前2天应以低渣半流饮食为主，如瘦肉、蛋类、面条等，前1天进行无渣全流饮食，如米粥、米汤等，禁止食用...
  • ·女子子宫内多了个“小房间”，引发……
  • ·突发低血糖怎么办？
  • ·健康快讯：洛阳市中医院代谢疾病减重治疗多学科协作（MDT）门诊即将开诊
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳三个牡丹观赏园门票价格公布！这...
  • 生态伏牛1号旅游公路修到村口 汝阳县...
  • 洛阳数字经济发展再添“华为动力”
  • 李俊贤院士：许党报国心怀大我 赤诚奉...
  • 最高28℃！本周洛阳气温逐步上升
  • 涧西区洛外社区：牡丹风筝“飞”进公...
  • 赏牡丹 品国色
  • 干惊天动地事，做隐姓埋名人 ——李俊...
  • 挖野菜被困河心小岛 洛阳民警消防队员...
  • 考古盲盒助农增收
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    王城公园牡丹花开

    仙袂飘飘美人佳

    春到文博

    春花烂漫
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605