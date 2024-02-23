23日，在中国国花园，绽放的牡丹吸引游客驻足。刚刚过去的双休日是第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动启动后的首个双休日，我市各个公园控温牡丹绽放，引来游客游园赏花，感受国色天香。
23日，在中国国花园，绽放的牡丹吸引游客驻足。刚刚过去的双休日是第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动启动后的首个双休日，我市各个公园控温牡丹绽放，引来游客游园赏花，感受国色天香。
23日，在中国国花园，绽放的牡丹吸引游客驻足。刚刚过去的双休日是第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动启动后的首个双休日，我市各个公园控温牡丹绽放，引来游客游园赏花，感受国色天香。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄）
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