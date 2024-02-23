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“85后”王皓从上海回洛创业 用创意讲好“洛阳故事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 08:17

王皓(右)与同事商讨创意方案

　　联系上海、北京等地的研学旅游团队，与文旅企业合作开发文创产品，帮助景区策划沉浸式文旅活动……这段时间，洛阳长洛文化科技有限公司总经理王皓很忙。

　　“第41届中国洛阳牡丹文化节即将拉开帷幕，希望能为洛阳文旅持续‘出圈’尽一份力。”昨日，王皓对记者说，今年以来，“热辣滚烫”的文旅市场，让他“忙并快乐着”。

　　38岁的王皓是土生土长的洛阳人，2006年，他离开家乡到上海读大学，在互联网社交风口做过商务社交软件、短视频风口开过直播公司……大学毕业后，王皓留在上海打拼，多次在互联网热门领域创业。

　　由于从事的是互联网行业，王皓总是对新鲜事物十分敏感，2014年，他注意到了尚未“大火”的汉服。

　　“汉服是我国传统文化的重要组成部分，推广汉服文化，是一种文化自信的表达。”王皓说，汉服激起了他对传统文化的热爱，也让他萌生了回家乡创业的想法。

　　2020年年初，王皓看准洛阳深厚的历史文化及文旅产业的发展前景，毅然放弃在上海的高薪工作，回到洛阳成立了一家文化传播公司，从事文旅活动策划，尽全力宣传家乡的文化旅游。

　　回到洛阳后，王皓策划举办了“汉服进校园”等活动，向学生们展示中国传统服饰之美，让他们了解我国的优秀传统文化。随后，他又策划推出了“跟着诗词游洛阳”沉浸式研学活动，以剧本娱乐的形式，将诗词与洛阳景区相结合，让孩子们身着汉服沉浸式了解洛阳历史文化，吸引北京、上海等地的许多中小学生参加。

　　去年以来，随着文旅市场强势复苏，全国各地文旅行业纷纷出招，掀起了一场文旅宣传热潮。洛阳文旅也推出一系列具有创意和影响力的宣传活动，形成了良好的“出圈”效应，王皓正是这些活动的策划者之一。

　　今年年初，王皓联合我市一家企业开展了“公主回城，钻石相送”活动，以答题互动的形式为来洛游客送钻石。这一花式“宠客”活动，受到众多网友点赞，甚至有游客在收到钻石后现场求婚。

　　“洛阳历史文化厚重，这样的活动既能带给游客丰富的沉浸体验，让游客更加深入地了解洛阳，也能体现洛阳‘宠客’的诚意，进一步宣传推介洛阳。”王皓说。

　　在今年的“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会启动仪式现场，一款应天门造型的翻糖蛋糕引起不少游客关注，蛋糕背后的创意同样来自王皓。

　　“应天门、明堂天堂等景点，与同属隋唐洛阳城建筑的天街、定鼎门等相隔较远，游客游览起来略有不便。”王皓说，于是他们便联合爱心企业，制作了一款长10米、宽4米、高2米的应天门造型蛋糕摆放在天街，让游客可以“一眼看两门”，引发了许多游客和网友的关注。

　　在王皓看来，近几年，洛阳准确把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅产业鲜明特征，大力发展新文旅产业，洛阳文旅持续火爆“出圈”，为文旅从业者提供了难得的发展机会。

　　“文化旅游发展，越来越看重创意，洛阳深厚的历史文化资源，对我们来说是一个富矿。”王皓说，今后他将继续在做好创意上下功夫，努力用更多创意展示洛阳历史文化，讲好“洛阳故事”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 见习记者 李晓楠 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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