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洛阳市委第六轮巡察任务分工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.23 08:56

　　根据市委部署，十二届市委第六轮巡察安排7个巡察组对市统计局等12家单位党组织开展常规巡察。

　　经市委巡察工作领导小组研究，并报市委同意，决定授权张松敏、胡红霞、席建强、陆玉香、刘军民、耿俊、刘同聚等7名同志分别担任本轮巡察的市委巡察组组长。具体任务分工如下。

　　市委第一巡察组，组长张松敏，副组长赵金生、胡亚蕾、雷池，常规巡察市住房公积金管理中心、市国动办(市人防办)。

　　市委第二巡察组，组长胡红霞，副组长柴江涛、胡亚蕾、赵宜强，常规巡察市统计局、市档案馆。

　　市委第三巡察组，组长席建强，副组长李西萍、赵亮、胡亚蕾，常规巡察市委党史研究室(市地方史志研究室)、市公共资源交易中心。

　　市委第四巡察组，组长陆玉香，副组长范静鸽、赵宜强、胡亚蕾，常规巡察洛阳日报社、市供销合作社。

　　市委第五巡察组，组长刘军民，副组长冯永仁、雷池、赵艳辉，常规巡察市退役军人事务局、市农林科学院。

　　市委第六巡察组，组长耿俊，副组长张宁、陈帅武、赵宜强，常规巡察洛阳广播电视台。

　　市委第七巡察组，组长刘同聚，副组长郑勇、王波，常规巡察洛阳开放大学。(洛报融媒·洛阳网记者)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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