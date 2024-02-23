洛阳市委第六轮巡察任务分工

根据市委部署，十二届市委第六轮巡察安排7个巡察组对市统计局等12家单位党组织开展常规巡察。 根据市委部署，十二届市委第六轮巡察安排7个巡察组对市统计局等12家单位党组织开展常规巡察。 经市委巡察工作领导小组研究，并报市委同意，决定授权张松敏、胡红霞、席建强、陆玉香、刘军民、耿俊、刘同聚等7名同志分别担任本轮巡察的市委巡察组组长。具体任务分工如下。 市委第一巡察组，组长张松敏，副组长赵金生、胡亚蕾、雷池，常规巡察市住房公积金管理中心、市国动办(市人防办)。 市委第二巡察组，组长胡红霞，副组长柴江涛、胡亚蕾、赵宜强，常规巡察市统计局、市档案馆。 市委第三巡察组，组长席建强，副组长李西萍、赵亮、胡亚蕾，常规巡察市委党史研究室(市地方史志研究室)、市公共资源交易中心。 市委第四巡察组，组长陆玉香，副组长范静鸽、赵宜强、胡亚蕾，常规巡察洛阳日报社、市供销合作社。 市委第五巡察组，组长刘军民，副组长冯永仁、雷池、赵艳辉，常规巡察市退役军人事务局、市农林科学院。 市委第六巡察组，组长耿俊，副组长张宁、陈帅武、赵宜强，常规巡察洛阳广播电视台。 市委第七巡察组，组长刘同聚，副组长郑勇、王波，常规巡察洛阳开放大学。(洛报融媒·洛阳网记者)