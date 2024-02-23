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洛阳市启动招募第41届中国洛阳牡丹文化节志愿者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.22 18:53

　　洛报融媒记者22日从洛阳市文明办获悉，为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神，切实为第41届中国洛阳牡丹文化节提供优质、高效的志愿服务，即日起至26日，洛阳市面向全社会招募牡丹文化节志愿者。

　　据介绍，第41届中国洛阳牡丹文化节志愿服务活动包含“沉浸文旅我来做”“文化传承齐参与”“文明待客树形象”“文明迎宾展风采”“文明讲解显关怀”“文明劝导倡新风”“精心养护靓环境”“爱满洛阳奏新曲”八大主题，您可结合自己的常住地、工作地等选择一个城市区，然后扫描该城市区二维码填写志愿者报名表。

　　有关部门将对牡丹文化节期间表现优异的志愿服务个人或团体予以通报表扬，并颁发相关证明。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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