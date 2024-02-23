近日，携程发布《2024年清明节旅游预测洞察》，报告显示，洛阳上榜清明节热门赏花踏青目的地TOP10。
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近日，携程发布《2024年清明节旅游预测洞察》，报告显示，洛阳上榜清明节热门赏花踏青目的地TOP10。
正值春季繁花盛开时节，不少游客趁着清明假期邂逅一场踏春旅行。数据显示，预订清明节赏花游景区的订单同比上涨超6倍。扬州、婺源、上海、武汉、无锡、黄山、张家界、苏州、南京、洛阳上榜清明节热门赏花踏青目的地TOP10。
今年牡丹文化节期间，洛阳各大牡丹园将按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”总体要求，以沉浸式赏花为主线，强化互联网传播思维，举办赏花游园、文化演艺、时尚消费等异彩纷呈的活动。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
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