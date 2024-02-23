中国国花园“上新”开园

昨日，改造提升后的中国国花园正式开园，以“新姿”迎接广大市民和外地游客。目前，园内已有景玉、黑海撒金等10余个品种近千株牡丹开放。

昨日，改造提升后的中国国花园正式开园，以“新姿”迎接广大市民和外地游客。目前，园内已有景玉、黑海撒金等10余个品种近千株牡丹开放。

中国国花园哪里“上新”了？咱们一起看看。

新建锦绣馆二期工程

●建筑面积3776平方米，约是原锦绣馆面积的2倍，能容纳600人至800人同时入馆参观

●新展馆高8米，宽敞明亮，方便游客拍照“打卡”

●将园内原有景观“留芳亭”纳入其中，增设旱溪、景观桥、场内表演舞台等设施，为游客带来更加丰富的沉浸式赏花体验

●馆内种植牡丹品种100余个，共计1400余株，以中原品种群和优质国际牡丹品种为主，涵盖九大色系

●通过科学技术调控，将棚内牡丹花期延迟至4月中下旬