“河洛欢歌·广场文化月”活动4月8日启动

记者昨日从市文化馆获悉，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月8日在周王城广场启动。

记者昨日从市文化馆获悉，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月8日在周王城广场启动。 记者昨日从市文化馆获悉，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月8日在周王城广场启动。 本次活动由市委宣传部、市文广旅局主办，市文化馆承办，旨在集中展示近年来群众文化活动发展成果，丰富群众文化生活，营造欢乐祥和、喜庆热烈、文明向上的浓厚文化氛围。本次活动将持续至4月26日，其间将举办形式多样的文艺演出，包括声乐、器乐、舞蹈、戏曲、非遗展演、服装表演等。 活动安排 舞台演出活动 1.第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”启动仪式 ●内容：集中展示近年来具有代表性的优秀群众文艺节目。 2.“青春之名”专场文艺演出 ●内容：洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院、洛阳文化旅游职业学院等分别进行专场表演，展现朝气蓬勃的精神面貌。 3.“弘艺舞台”沉浸式体验文艺演出 ●内容：洛阳曲剧院、洛阳豫剧院、洛阳歌舞剧院等文艺院团进行专场演出，通过丰富多彩的传统文化演出及非遗展演等，让群众沉浸式感受传统文化的魅力。 4.“牡丹服饰创意模特大赛” ●内容：通过服装表演形式，展现牡丹文化魅力。 5.“春风化雨”社区文化展演 ●内容：鼓励群众自编自导自演，展示社区文化活动成果。 6.“佳音传扬”社区群众合唱展演 ●内容：以社区为单位进行群众合唱表演，展示公共文化服务进社区活动成果。 7.闭幕演出 ●内容：本次广场文化月活动优秀节目展演。 “文旅深一度”景区快闪活动 ●内容：通过文化艺术进景区快闪活动，提升广大游客的旅游体验，主要包括牡丹服饰和汉服展示、合唱、朗诵等。 ●时间：4月8日、13日、14日、20日、21日、26日 ●地点：市内牡丹观赏园(王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园等)(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞)