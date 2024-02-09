第三届中国洛阳·剧本行业交流会将在洛阳举办

记者昨日从市文广旅局获悉，第三届中国洛阳·剧本行业交流会将于3月25日至28日在我市举办。

记者昨日从市文广旅局获悉，第三届中国洛阳·剧本行业交流会将于3月25日至28日在我市举办。

本次交流会聚焦“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，瞄准文旅新业态、新产品、新模式，旨在抢抓文旅产业新风口，进一步培育壮大洛阳文旅新业态，推动剧本娱乐产业要素聚集，助力打造沉浸式文旅目的地。其间，将举办剧本娱乐推介展示、开幕式、专题研讨会等活动，搭建行业展览展示、交流交易平台，助推行业高质量发展。

本次交流会举办期间，来自国内剧本娱乐行业的代表将围绕剧本创作体系和思路、沉浸式剧本体验、“剧本娱乐＋文旅”及洛阳文旅文创产业发展等话题进行深入交流探讨，并有一系列精彩剧本在现场展示。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李文渊）