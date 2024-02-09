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洛阳市安全生产治本攻坚三年行动解读之一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.22 08:18

　　开栏语

　　为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，全面推进全市安全生产治本攻坚三年行动，本网今日起推出系列解读文章，围绕行动的主要目标、主要任务、保障措施等内容，培育公众安全意识，倡导安全的生产生活方式，夯实安全生产基层基础，营造全社会关注安全、重视安全、参与安全的舆论氛围。敬请关注。

　　按照国务院安委会和省委、省政府部署，我市出台安全生产治本攻坚三年行动方案，明确了主要目标、任务分工等，提出要坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持标本兼治、重在治本，转变工作方式，创新工作方法，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化，努力推进高质量发展和高水平安全良性互动。

　　主要目标

　　推动全市安全生产形势持续稳定向好

　　2024年年底前

　　基本消除2023年及以前排查发现的重大事故隐患存量，易发生群死群伤事故的重点领域、场所安全防范水平进一步提升，地方党委政府属地责任、部门“三管三必须”监管责任、企业主体责任进一步压实。

　　2025年年底前

　　重大风险防控取得明显成效，重大事故隐患增量得到有效遏制，危化、矿山等重点行业领域智能化、机械化水平显著提升。

　　2026年年底前

　　形成重大事故隐患动态清零的常态化机制，各类事故隐患有效整改，针对重大事故风险隐患的一批“人防、技防、工程防、管理防”措施落地见效，杜绝重特大事故，事故起数、死亡人数、较大事故起数同比下降，安全生产水平明显提升，本质安全水平大幅提升，全市安全生产形势持续稳定向好。

　　任务分工

　　各司其职形成安全监管合力

　　市安委会：统筹做好全市安全生产治本攻坚三年行动的组织推动，市安委会有关成员单位要严格落实相关规定和清单，聚焦事前预防，聚焦事故隐患，针对行业领域的重大事故隐患判定标准或重点检查事项，分别制订下发本部门本单位本行业领域治本攻坚三年行动子方案。

　　行业监管部门：进一步细化安全生产治本攻坚的具体措施要求，从技术设备、人员素质等方面强化安全生产行政许可和准入管理，加大安全生产落后工艺、材料、设备等淘汰退出力度，建立健全重大事故隐患排查治理体系和督办制度，组织开展安全生产专项整治，聚焦重点环节、重点事项精准实施安全监管执法，严厉打击各类违法违规行为，依法关闭取缔不符合安全条件的生产经营单位。

　　行业管理部门：履行好统筹协调职能，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强本行业领域安全生产治本攻坚工作，建立健全定期会同有关部门开展联合督导检查与执纪执法、重大事故隐患排查整治等工作的常态化机制，结合行业领域特点针对性强化安全培训和警示教育。

　　市安委会办公室：发挥运转中枢和统筹协调作用，严格落实各项规章制度，压紧压实属地政府管理责任、部门“三管三必须”监管责任和企业主体责任，组织开展全市安全生产大检查和专项整治行动，通过定期调度、提醒警示、通报约谈、督导检查、挂牌督办、考核巡查等措施，确保治本攻坚三年行动取得实效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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