即日起，洛阳106家机关事业单位停车场假日免费开放

洛报融媒记者21日从洛阳市机关事务管理局获悉，即日起至5月15日，洛阳市106家机关事业单位的3060个停车位将限时免费对外开放，缓解牡丹文化节期间游客停车难问题。
洛报融媒记者21日从洛阳市机关事务管理局获悉，即日起至5月15日，洛阳市106家机关事业单位的3060个停车位将限时免费对外开放，缓解牡丹文化节期间游客停车难问题。
洛报融媒记者21日从洛阳市机关事务管理局获悉，即日起至5月15日，洛阳市106家机关事业单位的3060个停车位将限时免费对外开放，缓解牡丹文化节期间游客停车难问题。
据悉，这些停车位在周末及节假日实行全天开放，社会车辆做好登记后可免费进出停车场，需在节假日后第一个工作日上午8点前驶离；在工作日车位富余的情况下，社会车辆可在工作人员指引下免费进出停车场，最晚需在次日早上8点前驶离。
需要注意的是，免费停车车型为7座(含)以下小型非运营载客汽车。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 吴朝江 李亮亮)
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