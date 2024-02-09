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“集体塌房”的淀粉肠还能挽救吗?

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.21 08:27

视频截图

       前情提要

　　委屈也好，同情也罢，“鸡骨泥”都引爆了淀粉肠行业长期存在的“信任危机”；完善监管，制定国标，食品行业自救也得靠“良币驱逐劣币”的合力。

　　年年“3·15”，作用有多大？

　　2024年“3·15”国际消费者权益日已过去近一周时间，各类打假话题多次冲上热搜。围绕制假售假、市场监督、商家自辩等内容，网友讨论热烈，舆论持续发酵。其中，影响最广、热度最高的当数“鸡骨泥淀粉肠”。

　　事件缘于央广网在3月15日当天发布的“2024啄木鸟消费调查”特别报道，文中称有相关厂家透露淀粉肠“都是用的鸡肉和鸡骨泥”，记者在电商平台查询发现“目前出售鸡骨泥的多是经营宠物食品的商家”“商家表示骨泥不建议人吃”，且整个行业缺乏专门国标。

　　一传十，十传百，曾有着“国民零食”之称的淀粉肠，在短时间内成了“最恶心食品”的代名词——谁还敢吃？

　　就目前的情况来看，淀粉肠市场的整体行情还处在低谷阶段，无论是生产端还是零售端，都在这次冲击中遭受了较大损失，生动诠释了“一颗老鼠屎”的行业杀伤力。

　　这也是没办法的事，毕竟，食品行业的最大特点就是“一家出问题，大家受牵连”：普通消费者对食品安全的考量，首先建立在对整个行业的信任基础上，而非单独某个品牌。

　　“鸡骨泥淀粉肠”的网络舆情发酵，算是直接引爆了人们长期以来对淀粉肠食品安全问题的质疑和担忧。这样一个缺乏专门国标、生产经营鱼龙混杂、街头摆摊问题颇多的食品行业，如同时刻坐在舆论的火药桶上，早晚要出事。

　　当下唯一能挽救淀粉肠的举措是，立刻由各地监管部门来一次大排查，有问题的要处置，没问题的公示，同时尽快出台专门国标，规范生产销售。

　　相比于发现问题、呼吁监管，在移动互联时代，“3·15”的最大意义就在于对全体行业从业者的不断警醒——形成行业合力，“良币驱逐劣币”，才能筑牢公众信任，共享诚信利好。

　　谁想砸大家的锅，就先砸谁的饭碗！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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