停车场“智慧”引导不精准 问题究竟出在哪儿

最近，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，通过街头某些显示停车位数量的电子指示牌或洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序上的余位查询功能，获取的车位数据信息与实际不符，导致市民在停车时遇到困扰。

最近，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，通过街头某些显示停车位数量的电子指示牌或洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序上的余位查询功能，获取的车位数据信息与实际不符，导致市民在停车时遇到困扰。

这究竟是怎么回事？19日，记者就此进行了走访。

呼声

空余车位与实际不符 市民呼吁优化系统

有市民说，王城公园附近部分停车场的电子指示牌，可以显示停车场的总车位数和空余车位数。不过，这些指示牌从安装至今，上面显示的数字从未变更过。

记者注意到，市民上传至洛阳网“百姓呼声”平台的照片所呈现的电子指示牌，分别属于市中心医院停车场和百脑汇科技广场停车场。照片显示，市中心医院停车场总车位数370个、空余车位数42个；百脑汇科技广场停车场总车位数500个、空余车位数34个。

此外，市民孙先生反映，洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序上的停车位信息也不够精准。

孙先生说，他在周王城广场附近上班，平时会选择就近的停车场停车。6日上午，他发现自己经常去的停车场车辆停满，于是就通过洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序搜寻附近哪里可以停车。根据小程序的引导，他驾车来到七一路(凯旋路至九都路段)，小程序显示该路段有十几个空车位，而实际情况并非如此。

“我转了两圈，发现道路两侧停满了车，并没有空余车位。”孙先生说，随后他又来到西工体育场停车场，洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序上显示该停车场有43个空余车位，当他来到该停车场时，却被工作人员告知停车场因故障无法停车。

孙先生认为，使用洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序可查询车位情况，让大家提前规划路线，避免盲目寻找车位，出发点是好的。但是，在实际体验中，经常会出现信息不准的问题。“牡丹文化节就要来了，希望能对这个微信小程序进行优化，为市民和游客提供更加便捷周到的服务。”他说。

走访

小程序显示的空余车位 其实已被取消

19日上午，记者先后来到市中心医院、百脑汇科技广场，在这两个停车场持续观察了一段时间，看到两个电子指示牌上的停车位数据依然没变更：市中心医院停车场总车位数370个、空余车位数42个；百脑汇科技广场停车场总车位数500个、空余车位数34个。

随后，记者来到七一路(凯旋路至九都路段)了解情况。当时，洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序上的数据显示，该路段总车位数65个、空余车位数11个，但实际情况是道路两侧停满了车，没有空余车位。现场一名收费人员告诉记者，那11个空余车位其实早就取消了，微信小程序上可能没有更新。

在位于七一南路的西工体育场停车场，洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序显示停车位总数81个、空余车位数15个，而停车场的电子指示牌则显示空余车位数31个。经现场工作人员确认，小程序上显示的停车位总数是准确的，但空余车位数据与实际情况不符。

回复

加强人工巡逻 及时检查设备

出现上述问题，究竟是什么原因？

西工区城市管理局相关工作人员告诉记者，在市中心医院停车场和百脑汇科技广场停车场安装电子指示牌是便民服务举措，目的是更加精准有效地引导市民停车，缓解交通压力，设备仍处于调试阶段，尚未正式投用。

洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司客服表示，洛阳城市停车(崇弘停车)微信小程序上显示空余车位数量与实际情况存在误差，可能是多方面原因造成的，比如数据传输存在延迟、车辆进出停车场不规范、地磁感应受到干扰、传感器连接存在问题等。

这名客服还说，对于有些路段，需要具体情况具体分析，比如部分路段路内的停车位取消了，系统仍然默认这些停车位存在。下一步，他们会加强人工巡逻，及时检查设备，对系统进行调整，努力为大家提供更加准确的停车信息，感谢市民提出的宝贵意见。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）