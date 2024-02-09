“扫榻迎客”！洛阳全方位优化城市环境与文旅服务

加速公厕服务提质，增加停车位供给，提升城市亮化质量……日前，洛阳市召开“扮靓古都 喜迎宾客 环境卫生综合整治周”专项行动动员会，部署环境卫生提升、文旅服务提升、交通出行优化等相关工作，以崭新的城市面貌迎接牡丹文化节的到来。

加速公厕服务提质，增加停车位供给，提升城市亮化质量……日前，洛阳市召开“扮靓古都 喜迎宾客 环境卫生综合整治周”专项行动动员会，部署环境卫生提升、文旅服务提升、交通出行优化等相关工作，以崭新的城市面貌迎接牡丹文化节的到来。

关键词：环境卫生提升

“拉网式”清洗全城道路，开启夜间道路冲洗作业模式；人流高峰时段及时增加保洁人数，加大保洁力度，延长保洁时间。

对果皮箱、垃圾收集容器开展全面排查，更换维修破损容器，在人流较大区域周边增设临时垃圾收集设施；加强餐厨垃圾收集转运管理。

加速公厕服务提质，中心城区100座24小时开放公厕全部挂牌开放，所有公厕延时至夜间12点，热门景区、夜市、商圈周边不具备24小时开放条件的延迟至凌晨2点；提前增设单体式公厕和导向牌，增加保洁频次，满足游客如厕需求。

关键词：文旅服务提升

提升旅游景区街区整体发展环境，更新陈旧引导标识，突击提升改造景区、街区外立面；开设暖心增值服务，在游客滞留或密集区域免费提供茶水、点心、文创礼品，加设长椅、遮阳棚等休憩场所。

针对客流高峰，按照男女厕3：7的比例做好对旅游厕所改扩建，增加无障碍设施，增加热门景区临时卫生间；加强厕所卫生管理，配备充足厕纸。

洛邑古城、隋唐洛阳城、龙门石窟等热门景点，在牡丹文化节期间常态化延时服务，开辟“夜间专场”；探索推出套票联票，策划春季赏花专题线路和活动。