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“女性专用”公厕将限时上线！洛阳环卫部门多举措“宠客”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 19:03

　　“拉网式”清洗全城道路、允许临时调整公厕为“女性专用”……19日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，日前该中心制定《第41届中国洛阳牡丹文化节环境卫生保障实施方案》，营造干净整洁的城市环境，为市民及游客做好相关服务保障。

　　拉网式”清洗全城道路

　　时间：3月15日至5月10日

　　洛阳中心城区启动夜间冲洗作业模式，每天23:00—5:00利用高压冲洗车、多动能机扫车等多机联合和“人工+机械”的方式，对市区道路进行全面冲洗，达到“路牙净、雨(污)水口净、路面净、人行道净、隔离桩下无积土(尘)、城市家具道路附属设施干净整洁”标准，确保道路恢复本色。

　　人工作业实施无缝隙对接

　　时间：3月15日至5月10日

　　持续推行“三快一净”保洁方式，科学安排人流密集区域(景区周边、商业街、夜市、人行天桥等)保洁力量(人数、班次)。人流高峰时段，加大巡回保洁频次，延长保洁时间，街面无明显白色垃圾。

　　开展果皮箱、垃圾收集容器专项治理

　　时间：3月15日至5月31日

　　对果皮箱、垃圾收集容器开展全面排查，更换维修残旧、破损、内胆缺失的果皮箱。在热门景点景区、商圈、夜市等周边人流高峰时段，增设临时垃圾收集设施，确保垃圾不落地。主要道路、景区周边、夜市街的果皮箱(桶)全部实行袋装化，做到桶体干净、垃圾无外溢。

　　加强餐厨垃圾收集转运管理

　　时间：3月15日至5月31日

　　餐厨垃圾收运企业要增加收运频次，餐厨垃圾日产日清。

　　严禁餐厨垃圾桶占压人行道、非机动车道、机动车道、绿化带或公交站台，早7时至晚9时，主次干道两侧可视范围不得放置餐厨垃圾桶。

　　提高公厕服务水平

　　时间：3月15日至5月10日

　　牡丹文化节期间，全市所有公厕延迟服务时间至夜间12点。

　　景区景点、夜市、商圈周边不具备24小时开放条件的公厕开放时间延迟至凌晨2点。

　　热门景点景区周边的公厕设置醒目的附近公厕导向示意图。

　　灵活应对女性如厕难题，赋予公厕一线管理员权限，可根据如厕人员情况临时调整公厕为“女性专用”。

　　做好共享单车摆放秩序工作

　　时间：持续推进

　　各共享单车企业进一步优化电子围栏，在热门景区景点、地铁站、商超、公交站等周边合理设置停车点位，人流量高峰时段，增加区域运维人员数量和共享电动车的清运次数，确保车辆不出现淤积。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王宪国 彭晓丹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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