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徐衣显与中化学建设投资集团董事长郑江举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 18:40

　　17日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中化学建设投资集团党委书记、董事长郑江举行工作会谈。双方围绕化工园区配套建设、低碳高效管理、产业延链补链、氢能制储应用等深入洽谈，深化企地多领域合作，共谋产业高质量发展。

　　徐衣显对郑江一行到来表示欢迎，向中化学建设投资集团对洛阳发展的支持表示感谢。他说，当前，洛阳正全面贯彻落实中央经济工作会议和全国两会精神，以“四新一装备”为重点，围绕绿色石化先进新材料产业上下游，全力以赴推进百万吨乙烯等重大产业项目，以商招商、招强引优、聚链育群，因地制宜发展新质生产力，为双方深化合作创造了更加广阔的空间。希望中化学建设投资集团在既有合作基础上，充分发挥石化专业、产业投资、管理运营等综合优势，抢抓绿色低碳、能源转型等战略机遇，深入对接洛阳产业链群、资源要素，统筹实施化工园区产业延链补链、配套设施建设、项目运营管理等重点项目，系统梳理化工物流、能源供应等需求，拓展布局氢能应用、冷链物流等新技术新业态，提升园区数字化、智慧化公共服务配套水平，提高石化产业整体能级，开辟地企合作新赛道，为洛阳发展蓄积新动能。洛阳市将竭诚做好服务，持续优化营商环境、强化要素保障，为企业投资兴业保驾护航。

　　郑江介绍了企业的发展历程、经营布局等情况，对洛阳创新资源、产业生态、营商环境给予高度评价。他说，中化学建设投资集团将紧跟国家战略、勇担央企使命，把洛阳作为重要的战略布局区域，聚焦园区建设运营、产业延链补链、氢能制储运用、生产服务提质、现代物流体系等领域发展，探索合作渠道，拓展合作空间，创新多样化合作模式，形成可持续运营机制，打造高端化、智慧化、绿色化的国内一流化工园区样板，努力实现强强联合、互惠互利、共赢发展。

　　中化学建设投资集团副总经理辛登高，市政协副主席、孟津区委书记何武周等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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