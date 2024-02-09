洛阳市文广旅局：规范经营管理 提升服务质量

记者昨日从市文广旅局获悉，该局将开展旅行社行业服务质量提升行动，进一步加强旅行社规范经营管理，推动旅行社行业不断提升服务水平。 记者昨日从市文广旅局获悉，该局将开展旅行社行业服务质量提升行动，进一步加强旅行社规范经营管理，推动旅行社行业不断提升服务水平。 同时，市文广旅局还将加强对旅行社行业的监督检查，严查未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”、不签订旅游合同等违法违规行为。 市文广旅局相关负责人表示，下一步将持续推动旅行社行业规范经营、强化管理、加强培训，全力提升服务质量水平，为游客提供优质、规范、安全的团队旅游服务，不断提升游客的旅游体验感和满意度。 在规范经营行为方面 严格落实团队旅游管理各项制度和规范，依法与游客签订旅游合同，做好线路设计和产品对接，确保旅游产品质量，严格执行“一团一报”制度，及时、全面、准确地在全国旅游监管服务平台填报团队信息，做到旅游团队信息可查询、可追踪。 在服务保障方面 压实服务质量主体责任，在招徕、组织、接待各环节严格执行质量标准和服务规范，根据不同群体特点制定详细行程计划和接待服务要求，优先选派服务质量好、业内认可度高的导游。 在旅游安全方面 发团前要加强对天气、道路等因素的预判，科学、安全、合理安排旅游线路，确保使用有旅游运营资质、车况良好的车辆，并与景区建立紧密、适时联系，做好相关预约工作。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)