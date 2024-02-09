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大幕拉开！“洛阳球王”乒乓球争霸赛精彩开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.16 16:16

　　“听说‘洛阳球王’争霸赛开赛了，我专门从西安赶回来参赛。”16日，在洛龙区政康苑社区体育公园，48岁乒乓球爱好者石玲玲兴致勃勃地挥着球拍。

　　当天，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛，第一季周海选赛在洛龙区、宜阳县和新安县三个县、区同时开拍，揭开了大赛长达9个月的精彩赛程。

　　今年的大赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、各县区教育体育局承办，各县区乒乓球协会协办，旨在全面贯彻《全民健身条例》和《体育强国建设纲要》，落实“国球进社区”相关指示精神，为洛阳广大乒乓球爱好者搭建交流平台、推动乒乓球项目进一步普及发展。大赛设青少组混合单打(18岁及以下)、青壮组混合单打(19岁-45岁)、长青组混合单打(46岁-65岁)三个组别，全年共分4个赛季，每个赛季均设周海选赛、赛季决赛，年底设置1场年终总决赛，优胜者最高奖金达10000元。

　　大赛执行中国乒协最新审定的《乒乓球竞赛规则》，使用中国乒协批准的比赛用球，周海选赛均采用三局二胜，11分制，赛季决赛采取第一阶段小组循环赛，三局两胜，11分制。第二阶段淘汰赛(加附加赛)进入八进四时采取五局三胜，11分制；年终总决赛均采取五局三胜，11分制。按照比赛规程，参加周海选赛获得前3名的运动员可晋级参加赛季决赛；参加赛季决赛获得前8名的运动员可晋级参加年终总决赛。

　　本次大赛不限区域，参赛人员可根据周赛时间表，任选一站周海选赛报名参与。具体情况可咨询各赛区报名联系人。

(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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