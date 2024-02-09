“洛阳球王”乒乓球争霸赛这样办：全媒体立体呈现 打造洛阳特色赛事IP

15日召开的2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛新闻发布会透露，洛阳日报报业集团将充分发挥各媒体平台优势，实现赛事的全方位、立体化、高质量报道。未来，“洛阳球王”系列争霸赛将成为面向全国球类运动爱好者的系列公开赛，成为洛阳独具特色的赛事IP。

15日召开的2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛(以下简称“洛阳球王”争霸赛)新闻发布会透露，洛阳日报报业集团将充分发挥各媒体平台优势，实现赛事的全方位、立体化、高质量报道。未来，“洛阳球王”系列争霸赛将成为面向全国球类运动爱好者的系列公开赛，成为洛阳独具特色的赛事IP。

体旅融合，还将举办年度颁奖盛典

新闻发布会上，洛阳市体育局群众体育科科长李珂针对赛事组织模式及比赛规则的变化，回答了记者提问。

据介绍，经过优化升级后，今年的大赛时间跨度长，参与更便捷。全年共分为4个赛季，每个赛季均设置周海选赛及赛季决赛，年底设置1场年终总决赛。其中，每赛季的周海选赛由各县区轮流组织开展，周海选赛对参赛人员不设地域限制，让更多乒乓球爱好者参加本届赛事。目前，一些周赛承办县区正在研究赛事的旅游优惠政策，以激励比赛对旅游消费的带动。

2024年“洛阳球王”争霸赛将在年度总决赛之后举办一场年度颁奖盛典，根据全年比赛的情况评选出年度最佳赛区、年度最佳选手、年度最佳裁判、年度最佳赞助商等年度奖项。

全方位立体报道，彰显洛阳城市魅力

本次赛事对推广洛阳城市文化、促进体育事业发展将产生哪些作用？作为主流媒体，如何持续提升赛事知名度和影响力？新闻发布会上，洛阳日报报业集团党委副书记、总编辑李勇就以上话题回答了记者提问。

洛阳是国务院公布的首批历史文化名城，也是全省唯一的国家体育消费试点城市、全国首批全民运动健身模范市，拥有诸多发展全民健身、发扬体育文化的良好载体，举办过无数令人民群众喜闻乐见的体育赛事。2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛的举行，是对相关指示精神贯彻落实的具象表现，也是对洛阳体育文化建设等方面政策目标的具体实践。

一方面，比赛将以弘扬体育精神、激发全民健身为核心，在洛阳各区域遍地开花，以体育之力生动诠释千年古都的独特魅力，让参赛选手和观众体验体育激情的同时，感知洛阳丰厚的文化氛围和独特的城市魅力。

另一方面，比赛也是展示洛阳现代化城市建设成果和发展成就的绝佳舞台，将通过设施完善的比赛场地、便捷高效的组织能力等，向外界传达洛阳与时俱进、追求卓越的城市形象，吸引更多人了解洛阳、爱上洛阳。

洛阳日报报业集团作为中共洛阳市委直属的新型主流媒体集团，目前已实现“报、网、端、微、屏”全媒体布局，综合覆盖受众超过2600万，拥有各类互联网媒体平台63个，传播力、引导力、影响力等综合指标保持在全国全省地市党媒前列。在2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛过程中，洛阳日报报业集团将充分发挥各媒体平台优势，实现赛事的全方位、立体化、高质量报道，通过图文、视频等形式，全面展现赛事盛况，持续提升赛事的社会影响力，大力弘扬体育正能量。

未来将纳入更多体育项目，打造特色赛事IP

15日的新闻发布会上，洛阳市体育局副局长张荣华还就“洛阳球王”争霸赛的未来发展，回答记者提问。

“洛阳球王”系列争霸赛，是洛阳市体育局策划的品牌全民健身赛事，未来会纳入多个群众喜闻乐见的球类项目，以统一的模式推广和组织。乒乓球争霸赛，不仅仅是“洛阳球王”系列比赛的一个开端，更是一个试点和样板。从去年比赛的情况来看，乒乓球争霸赛的分组设置、周赛模式、晋级模式、时间安排等都需要进一步的优化，所以今年对乒乓球争霸赛重新策划、再次尝试，在确定一个较为成熟的办赛体制之后，羽毛球、篮球、足球等球类项目都将逐个纳入这个体系进行比赛。

其次，“洛阳球王”系列争霸赛是面向全国球类运动爱好者的系列公开赛，是由洛阳自行策划、打造的自有赛事IP。比赛名称虽然叫作“洛阳球王”，但去年的8100名参赛者当中，有大约10%的选手来自洛阳以外，这个数据也说明，如同娱乐选秀节目一样的赛季体制、科学完善的晋级方法，已经获得了其他地区、省市的球友认同并来洛参赛。在今年的赛事组织过程中，我市也将通过加大宣传、融合文旅元素等方式，吸引更多外地球友来洛阳参赛，并为之后的其他项目争霸赛探索更好的组织模式。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）