洛阳：聚焦短板弱项 不断提升本质安全水平

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市安委会近日印发《洛阳市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》，提出要聚焦安全生产短板弱项，实施治本攻坚“十大行动”，不断提升本质安全水平，构筑与全市高质量发展相适应的安全环境。
市安委会近日印发《洛阳市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》，提出要聚焦安全生产短板弱项，实施治本攻坚“十大行动”，不断提升本质安全水平，构筑与全市高质量发展相适应的安全环境。
昨日，市安委会办公室有关负责人接受洛报融媒记者采访，就“十大行动”主要任务及具体举措进行解读。
安全生产“三管三必须”厘职明责行动
研究出台安全生产“三管三必须”落实落细规定。厘清重点行业领域、场所主管领导和牵头部门，明确各级政府、各行业领域主管部门应履行的工作职责。市安委办将强化统筹协调、调度指挥，督促指导各行业部门完善责任体系，着力解决安全生产责任落实棚架等突出问题。
深化重点行业领域专项行动
持续开展“六查一打五整治”专项行动。聚焦学校安全等17个重点行业领域，聚焦“九小场所”等消防安全重点区域，深入开展“大排查、大起底、大整治”专项行动，全面排险除患，筑牢安全防线。
生产经营单位主要负责人安全教育培训行动
按照分级负责、分类实施原则，集中开展重点行业生产经营单位主要负责人安全教育培训，组织安全监管人员跟班参加培训。结合地域特点、行业特点，建构课程体系，制订培训计划，严格培训考核。
重大事故隐患典型经验总结提升行动
总结重大事故隐患治理经验做法，宣传解读标准、检查指引指南，规范事故隐患排查工作流程，提升排查整改质量，引导企业开展安全生产标准化建设，形成安全生产标准化管理体系。