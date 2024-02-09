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“洛阳创新”向生物医药尖端迈进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 08:47

王进产展示产品

　　自动搅拌设备不停运转，一批生产狂犬疫苗的关键原料——细胞培养载体即将“出炉”……昨日，位于洛阳周山智慧岛核心区的洛阳赛奥生物生产车间里一派繁忙景象。在同一楼层的实验室里，可用于干细胞靶向治疗的新品进入试产阶段。

　　伴随着全球生物技术加速变革，生物经济成为新赛道。2018年，在洛阳生物医药行业工作10余年的王进产，决定将专业所长和理想追求融为一体，在高端生物医用材料领域闯一番事业。洛阳赛奥生物由此诞生。

　　“干，就要干出点名堂！”回忆往昔，王进产语气坚定、目光坚毅。生物制药板块的细分领域很多，洛阳赛奥生物的切入点是做生物材料，做高端的、创新的急需产品——细胞个性化培养基和细胞培养载体。

　　细胞个性化培养基是细胞生长的营养，细胞培养载体是细胞生长的基质，二者是研发生产疫苗等生物制品的关键因素。王进产介绍，传统兽用疫苗用鸡胚组织生产，难以实现自动化和超大规模生产。以哺乳动物细胞生产疫苗，不仅能提高疫苗的免疫活性，还能使疫苗生产智能化、规模化。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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