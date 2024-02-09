存在火灾安全隐患 17家单位被曝光

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近日，市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入人员密集场所等3类重点场所排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。
近日，市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入人员密集场所等3类重点场所排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。
河南大张实业有限公司丽新店
隐患：一层鲜库房缺少烟感探测器。
洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司
隐患：2号出口防火卷帘无法正常启动；7号步梯口疏散指示标志不亮；7号步梯消火栓栓口方向不对；湿式报警阀压力值为0；消防控制主机有故障点。
洛阳铂曼酒店管理有限公司
隐患：一层疏散楼梯间下方设置功能性房间。
河南香汇湾餐饮管理服务有限公司
隐患：宿舍内床铺设置过多；一层未与仓库、厨房形成有效防火分隔；部分宿舍窗户设置影响逃生的铁栅栏。
河南省实验中学洛阳分校(永泰校区)
隐患：男生宿舍、女生宿舍每间人数为14人(超过10人)。
洛阳百吉鲜生生活超市
隐患：安全出口处堆放杂物。
洛阳宇青汽车维修服务有限公司
隐患：安全出口堵塞；店内违规使用液化气罐。
孟津区朝阳镇小幸福服装店
隐患：灭火器无压力；疏散通道摆放货架。
孟津区步康养生中心
隐患：违规使用易燃可燃材料装饰。
偃师区恒卓物业有限公司(和顺广场2号楼)
隐患：消防控制室持证人员不会操作控制室中控系统；防火门处于常开状态，部分防火门损坏；消火栓部分损坏；消防车通道被电动车占用；疏散通道堆放杂物。
新安县兆利文具店
隐患：违规设置床铺；疏散通道放置货架。
洛宁县雷记面馆厨房餐饮店
隐患：场所内厨房使用液化气罐。
宜阳县城关镇心安悦商务宾馆
隐患：三层北侧疏散楼梯间堆放可燃物，影响疏散；三层北侧疏散楼梯间疏散指示标志不亮；三层走道应急照明灯经测试不亮。
伊川县叶子手机店
隐患：未设置应急照明灯、安全出口标志；抽查一具灭火器过期。
嵩县第二实验中学
隐患：办公楼、教学楼外墙窗户上设置影响逃生的防盗窗。
栾川县城关镇君宜商务宾馆
隐患：一层北侧安全出口被封闭。
汝阳县贺丽餐饮店
隐患：部分电线未穿管保护。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）