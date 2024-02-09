存在火灾安全隐患 17家单位被曝光

近日，市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入人员密集场所等3类重点场所排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。

近日，市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入人员密集场所等3类重点场所排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。 近日，市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入人员密集场所等3类重点场所排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。 河南大张实业有限公司丽新店 隐患：一层鲜库房缺少烟感探测器。 洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司 隐患：2号出口防火卷帘无法正常启动；7号步梯口疏散指示标志不亮；7号步梯消火栓栓口方向不对；湿式报警阀压力值为0；消防控制主机有故障点。 洛阳铂曼酒店管理有限公司 隐患：一层疏散楼梯间下方设置功能性房间。 河南香汇湾餐饮管理服务有限公司 隐患：宿舍内床铺设置过多；一层未与仓库、厨房形成有效防火分隔；部分宿舍窗户设置影响逃生的铁栅栏。 河南省实验中学洛阳分校(永泰校区) 隐患：男生宿舍、女生宿舍每间人数为14人(超过10人)。 洛阳百吉鲜生生活超市 隐患：安全出口处堆放杂物。 洛阳宇青汽车维修服务有限公司 隐患：安全出口堵塞；店内违规使用液化气罐。 孟津区朝阳镇小幸福服装店 隐患：灭火器无压力；疏散通道摆放货架。 孟津区步康养生中心 隐患：违规使用易燃可燃材料装饰。 偃师区恒卓物业有限公司(和顺广场2号楼) 隐患：消防控制室持证人员不会操作控制室中控系统；防火门处于常开状态，部分防火门损坏；消火栓部分损坏；消防车通道被电动车占用；疏散通道堆放杂物。 新安县兆利文具店 隐患：违规设置床铺；疏散通道放置货架。 洛宁县雷记面馆厨房餐饮店 隐患：场所内厨房使用液化气罐。 宜阳县城关镇心安悦商务宾馆 隐患：三层北侧疏散楼梯间堆放可燃物，影响疏散；三层北侧疏散楼梯间疏散指示标志不亮；三层走道应急照明灯经测试不亮。 伊川县叶子手机店 隐患：未设置应急照明灯、安全出口标志；抽查一具灭火器过期。 嵩县第二实验中学 隐患：办公楼、教学楼外墙窗户上设置影响逃生的防盗窗。 栾川县城关镇君宜商务宾馆 隐患：一层北侧安全出口被封闭。 汝阳县贺丽餐饮店 隐患：部分电线未穿管保护。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）