注意！洛阳市脊灰灭活疫苗集中补种尚未开始

日前，洛阳市西工区的秦先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，他们接到孩子学校通知，让孩子补种脊灰灭活疫苗。带着孩子去了预防接种门诊，却被告知缺苗，需要再等等。“我查了一下孩子的疫苗接种本，确实需要补种一针，可为什么缺苗呢？”秦先生有些疑惑，想问什么时候能补种。

日前，洛阳市西工区的秦先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，他们接到孩子学校通知，让孩子补种脊灰灭活疫苗。带着孩子去了预防接种门诊，却被告知缺苗，需要再等等。“我查了一下孩子的疫苗接种本，确实需要补种一针，可为什么缺苗呢？”秦先生有些疑惑，想问什么时候能补种。

洛阳市市民刘先生近期也在关注此事。“我联系了洛龙区开元东社区卫生服务中心，也被告知目前该疫苗短缺，暂时无法接种。”刘先生说，他希望有关部门在通知接种疫苗的时候，能告知接种时间安排。

11日上午，洛报融媒记者来到开元东社区卫生服务中心咨询相关情况。“目前确实缺苗，我们正在与辖区学校沟通，待疫苗到了之后，将组织学生分批次有序补种，6月底前完成补种即可。”该中心预防接种门诊一名护士说。

洛阳市疾控中心免疫规划所所长田鹏告诉记者，这次补种脊灰灭活疫苗工作是国家的统一部署，各地要先对需补种的儿童进行摸底，随后上报所需疫苗量，等待上级疾控部门进行分配。

据了解，河南省有超过400万名儿童需补种脊灰灭活疫苗。其中，洛阳市有超过29万名儿童需补种1剂次该疫苗，另有超过3000名儿童需补种2剂次。6月30日前，无论是否本地建档儿童，只要符合接种条件，都可以免费补足脊灰灭活疫苗接种。

“按照全省统一安排，洛阳市将于3月15日前后向省疾控中心上报摸底情况及疫苗用量计划，疫苗到了之后，各县区将立即启动补种工作。”田鹏提醒广大家长，要及时关注所在县区教育、疾控等部门以及预防接种门诊的补种通知，事先检查预防接种证，确定是否需要补种。

有市民表示，有的县区已经开始脊灰灭活疫苗补种工作。田鹏说，洛阳市的集中补种工作目前尚未开始。目前，按照原有免疫规划工作，各县区的存量疫苗优先保障新生儿接种。另外，也有部分县区将少量存量疫苗用于正常补种工作。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）