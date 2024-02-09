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又是一年好兆头！隋唐城遗址植物园首株“洛阳红”展国色
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.11 17:24

 

　　二月二，龙抬头。11日，在隋唐城遗址植物园千姿牡丹园，一株洛阳红抢先绽放，展现红红火火好兆头。预计3月下旬，园区将呈现牡丹成片开放的观赏效果。

　　千姿牡丹园占地400余亩，共种植十大色系牡丹1200多个品种，30多万株。记者从隋唐城遗址植物园了解到，为提升牡丹观赏效果，今年该园对千姿牡丹园、外来植物园等多个区域进行改造，增加晚开牡丹、芍药栽植面积，调整牡丹3000多株、芍药3000多株，新建现代化遮雨棚2100平方米，同时增加赏花木栈道、观赏平台等，将为游客带来更好的沉浸式赏花体验。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙拯 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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