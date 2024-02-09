洛阳市纪委监委强化政治监督推动营商环境持续优化

监督助力复工复产、深入企业调研走访、推动惠企政策落实……连日来，全市各级纪检监察机关持续加大优化营商环境工作力度，助力经济社会发展“开好局”。

嵩县纪检监察干部到当地农业开发公司回访

监督助力复工复产、深入企业调研走访、推动惠企政策落实……连日来，全市各级纪检监察机关持续加大优化营商环境工作力度，助力经济社会发展“开好局”。

优化营商环境是激发发展内生动力的关键之举。十二届市纪委四次全会强调，要树牢“像保护眼睛一样护航企业健康发展”理念，千方百计帮助企业解困增效，持续开展优化营商环境监督治理，提振企业发展信心，激发市场主体活力。

一年春作首，万事行为先。全市各级纪检监察机关立足职能职责，聚焦营商环境重点领域、关键环节，创新监督方式，以精准监督助力营商环境持续优化升级，助推洛阳经济发展跑出“加速度”、取得“开门红”。

节后，企业陆续按下复工复产“启动键”。为助力企业抢抓早春生产经营的黄金期，洛宁县纪委监委联合县人社局对企业用工需求和群众就业意愿进行摸底，督促县人社局结合岗位空缺情况，举办劳务协作“春风行动”专场招聘会，以精准监督推动用工企业和劳动者“双向奔赴”。洛龙区纪委监委紧盯节后安全生产工作，组建专项监督检查组，深入辖区重点企业和重大项目一线，对员工安全预案、安全教育培训、设备检修等情况开展监督检查，助力企业复工复产工作安全有序开展。

优化营商环境离不开主体责任、监督责任、监管责任同向发力。驻市市场监督管理局纪检监察组将深化“放管服”改革、高质量“双招双引”等政策落实情况纳入政治监督重要内容，对驻在单位兑现政策情况开展监督，以强监督促进强监管。驻市财政局纪检监察组聚焦政府采购执法监管、政务服务等进行监督检查，对发现的苗头性倾向性问题及时向责任单位反馈，切实加强政府采购领域廉政风险防控。西工区纪委监委充分发挥协作区联动优势，围绕审核审批、惠企政策落地等方面的难点堵点开展全链条监督，督促有关职能部门积极为企纾困解难。涧西区纪委监委对职能部门服务企业质效持续跟进监督，着力破解推诿扯皮、拖而不办等影响营商环境的突出问题，对发现的问题严查快处。

企业关心的热点就是纪检监察机关监督的重点。孟津区纪委监委牵头制定《孟津区优化营商环境提升行动16条措施》，督促区科工局印发《推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施》等惠企政策汇编，通过入企宣传、微信工作群推送等方式，让政策精准直达企业。宜阳县纪委监委在市民服务中心增设“整治不担当不作为”举报窗口，通过微信公众号公开优化营商环境负面清单等内容，及时解决涉企问题。

为加快推进项目开工建设，偃师区纪委监委建立“红黄蓝”三色动态监督机制，对按计划节点推进的蓝牌项目跟进监督，对进展缓慢、推诿扯皮的黄牌项目挂牌监督，对严重滞后、责任空转的红牌项目重点监督。

助企服务重在精准。瀍河区纪委监委实行“一对一”联企服务机制，每名纪检监察干部联系一家民营企业、服务一个重点项目，围绕清廉育企、政策惠企、解困助企等方面开展服务，监督推动相关职能部门做好要素保障，为企业纾困解难。

“今年，我们将专项开展重大项目建设、涉企行政执法、营商环境评价结果等监督，深入整治任性决策、躺平甩锅、敷衍塞责等破坏营商环境的典型问题，推动营商环境持续优化，助力洛阳经济高质量发展。”市纪委监委相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄/文 通讯员 杨泽宇/图）