是谁诬告狄仁杰（大唐宰相狄仁杰）

天授二年(公元691年)九月，狄仁杰初任宰相，武则天问他：“卿在汝南时，政绩颇丰，想知道是谁诬陷你吗？”他拒绝道：“陛下认为臣有过，臣当改之；明白臣无过，臣之幸也。臣不想知道他是谁。”听罢，女皇更加敬重狄公。

天授二年(公元691年)九月，狄仁杰初任宰相，武则天问他：“卿在汝南时，政绩颇丰，想知道是谁诬陷你吗？”他拒绝道：“陛下认为臣有过，臣当改之；明白臣无过，臣之幸也。臣不想知道他是谁。”听罢，女皇更加敬重狄公。

派他巡抚江南，绝对靠谱

从公元683年十二月起，唐王朝一连三个月改了三次年号。高宗驾崩不久，两个儿子都不中用，“政事决于太后”，武则天临朝称制。

狄仁杰此时不在朝中，他在宁州任刺史，宁州在甘肃境内，各民族杂居，关系不好处，“狄使君”花了三四年时间“抚和戎夏”，“人得欢心”，百姓感恩，为其刻德政碑。

公元686年年底，监察御史郭翰巡察甘肃，一路上遇着净是告状的，因此弹劾了不少官员。可到了宁州，他见满大街老人都在歌颂“刺史德美”，仔细一听，大为感动，立即给朝廷写推荐信。很快，狄仁杰就被召回朝廷，任冬官(工部)侍郎。

公元687年，“天下大饥，山东、关内尤甚”，次年二月，狄仁杰出使赈灾，使当地局势趋于稳定。经过这一场场考验，武则天对狄仁杰已有充分信心：派他巡抚江南，绝对靠谱！

对于定都北方的隋唐政权来说，江南一直不稳定，巡抚江南乃重任，派谁去，武则天琢磨了很久。此人必是公认的有威信有声望，足够慈爱、贤德、刚直、明智，能使天下奸人不敢作恶，豪强不敢为过，英杰都愿追随他，孤寡对他感恩戴德。当年陈子昂上疏提的这些条件，狄仁杰显然都符合。

公元688年六月，狄仁杰任江南巡抚使，雷厉风行三个月，在江南移风易俗，针对吴楚多淫祠弊俗，奏请焚毁祠庙一千七百所。

淫祠就是不合礼教而设置的祠庙，被居心叵测者利用来装神弄鬼，以致劳民伤财，狄仁杰把它们都烧了。为此，他还写了一篇《檄告西楚霸王文》，叫“虚承庙食，广费牲牢”的“项羽”速速搬家，“勿为人患”。

给太后写密信，以智救人

这年八月底，越王李贞在汝南(今河南汝南)举兵，没几天就兵败自尽，闹得当地腥风血雨，人心惶惶。狄仁杰火速就位，任豫州刺史，稳定局势。刚一到任，司刑官就来催他，赶紧给那两千号人行刑。

原来，受“越王之乱”牵连要判罪的有六七百家，籍没官府充当奴婢的有五千人，被判处死刑的有两千人。面对当红权臣、怪力乱神都毫不留情的狄仁杰，这时候心软了，这两千人太冤，都是命啊！他想办法稳住司刑官，让其先别杀人，将无辜者暂缓下狱，打开他们的刑具，然后把自己关到屋里，给武则天写密信。

“臣如果公开上奏，好像是替叛逆之人申辩；但若知而不言，又怕违背陛下安抚百姓的本意。臣是写了烧，烧了写，拿不定主意。这些人本意都不想谋反，无辜受此牵连，伏望圣上怜悯！”

如果不问青红皂白就行刑，武则天滥杀无辜的恶名就坐实了，但如果替这些人说话，很可能也被诬陷为叛贼同党，性命堪忧。狄仁杰有勇气为无辜者搏命，并运用智慧寻求希望，他密表上奏，结果如何？

武则天当然不想百姓蒙冤，否则怎么会派“慈爱、贤德、刚直、明智”的狄仁杰来汝南？知朕者，狄公也！武则天下特诏：宽恕他们，发配丰州(在今内蒙古)。

豫囚前往西北途中，经过宁州，竟见宁州父老出来迎接，大为吃惊，只听来人说：“我狄使君活汝辈耶！”他们相携到德政碑下痛哭一场，净身洁食三日后继续上路，到了丰州，也立碑颂狄君之德。

州将教训元帅，正气凛然

当初讨伐越王时，宰相张光辅负责调度诸军，其手下将士自负功高，总找州里要这要那，都被狄仁杰拒绝了。张光辅火冒三丈：“你一个州将敢轻视元帅？”狄仁杰则怒火中烧：“在河南作乱的，只有一个越王李贞罢了，今一贞死，万贞生！”

张光辅听不懂，狄仁杰凛然教训他道：“你统兵三十万，不过打败一个乱臣，不约束将士，反而纵其暴横，让无罪之人肝脑涂地，血流成河染红郊野，这不是一万个李贞又是什么？这些人本就被恶势力胁迫，难以自保，突闻天兵降临，登上城楼归顺者数以万计！他们系着绳子从城墙上跳下来，将四面都踩踏成道路了。你怎么能纵容那些邀功之人杀归降之众？只怕是怨声沸腾，上彻于天！如果能得到一把尚方斩马剑，我现在就想砍了你的头，若要为此偿命，我狄仁杰就当回家了！”

张光辅被震得一句话也说不出来，对狄仁杰怀恨在心。等回到东都，他就“奏仁杰不逊”，武则天倒没说啥，直接把狄仁杰贬官，换了个地方当刺史。

次年七月，洛州司马和洛阳令协助徐敬业的弟弟逃跑，张光辅被诬陷卷入其中，武则天二话不说就把他杀了。随后，狄仁杰调任洛州司马。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）