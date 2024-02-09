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江凌调研教育领域重点项目建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.10 18:55

江凌调研教育领域重点项目建设工作
加快打造一批标准化示范性高中
推动教育资源布局优化调整取得更大成效

　　10日，市委书记江凌专题调研教育领域重点项目建设工作。他强调，要加快打造一批标准化示范性高中，推动中心城区教育资源布局优化调整取得更大成效，为现代化洛阳建设提供有力支撑。

　　积极推进未迁建的8所市直高中高标准改造提升，是市委加快推进中心城区学校布局优化、改善学生学习生活环境的一项重要举措。去年以来，8所学校坚持问题导向，针对教学、生活、运动和安全等方面存在的短板进行了升级。

　　餐厅、教室、浴室、操场等设施提升效果如何？江凌十分关注。他先后来到市第四高级中学、市第六高级中学、洛阳理工学院附中、河南科技大学附中、市第一高级中学，实地察看改造提升进展，指出要坚持“一切为了师生发展”，聚焦学生所需，优化空间布局，完善基础设施，着力补上欠账，为提高教育发展水平创造良好条件；要严把质量关口，加强全过程监管，切实把这项民生工程建好。江凌还察看了洛一高图书馆综合提升及润质书院建设情况，希望学校进一步发挥优势，积极开展学生社团活动，让学生实现德智体美劳全面发展。

　　洛阳市中等职业学校正在依托河科大周山校区进行改造提升，计划在今年秋季开学实现整体进驻。江凌实地察看改造工程进展，对进一步优化校园布局、加快施工进度等提出要求。他指出，要抢抓三校合并、周山校区改造提升的发展机遇，加快形成与经济社会变革相适应的现代职业教育体系，走好内涵式发展道路，更好展现新学校新气象。要坚持规划引领，更加注重校园环境细节打磨，更加注重服务设施人性化设计，依托地形地貌，营造微地形景观，优化餐厅等布局，为广大师生营造更温馨、更舒适的学习生活环境。江凌还来到洛阳市中等职业学校高新校区、洛阳职业技术学院高新校区，调研学校办学情况及市教师发展中心选址工作。

　　江凌强调，教育既是民生问题，更是发展问题。要紧紧围绕建强副中心、形成增长极对教育支撑的需求，进一步提升站位、解放思想、转变观念，切实强化系统思维，更加善于统筹配置资源，扎实做好中心城区学校布局优化工作，科学确定高中学校规模，用好改造提升、新建、合并等方式，在提升学校办学水平上见到更大成效。要坚持加大投入与深化改革协同发力，持续更新教育理念，深化教学改革，通过体制机制优势促进教育质量提高，加快打造一批标准化示范性高中。

　　王军、徐超文、李新红、赵健、李保安、余杰等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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