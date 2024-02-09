免费观展！2024洛阳市女美术家作品邀请展开展

8日，“芳华同春——2024洛阳市女美术家作品邀请展”在洛阳市文化馆开展，展览将持续至3月17日。

8日，“芳华同春——2024洛阳市女美术家作品邀请展”在洛阳市文化馆开展，展览将持续至3月17日。

本次展览由洛阳市文广旅局、洛阳市文联、洛阳市妇联共同主办，洛阳市文化馆、洛阳市美术家协会承办，共展出作品50余幅，包括中国画、油画、水彩粉画等不同画种，全面展示洛阳女美术家的创作水平与精神风貌。市民可到洛阳市文化馆一楼综合展厅免费观展。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 马炎冲 文/图）