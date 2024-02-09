免费观展！2024洛阳市女美术家作品邀请展开展

8日，“芳华同春——2024洛阳市女美术家作品邀请展”在洛阳市文化馆开展，展览将持续至3月17日。
8日，“芳华同春——2024洛阳市女美术家作品邀请展”在洛阳市文化馆开展，展览将持续至3月17日。
8日，“芳华同春——2024洛阳市女美术家作品邀请展”在洛阳市文化馆开展，展览将持续至3月17日。
本次展览由洛阳市文广旅局、洛阳市文联、洛阳市妇联共同主办，洛阳市文化馆、洛阳市美术家协会承办，共展出作品50余幅，包括中国画、油画、水彩粉画等不同画种，全面展示洛阳女美术家的创作水平与精神风貌。市民可到洛阳市文化馆一楼综合展厅免费观展。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 马炎冲 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605