诈骗分子“心狠”，“快贷”也不放过！建行洛阳开元大道支行与警方联动堵截一起电信诈骗

日前，建行洛阳开元大道支行联合辖区警方成功堵截一起电信诈骗，堵截客户被诈骗资金8万余元。洛阳市公安局洛龙分局太康东路派出所特向建行发表扬信，感谢建行对反诈工作的支持。

“贵行工作人员临危不乱，主动作为，具有高度的职业敏感性及反诈意识，警银密切配合，最大限度挽回客户资金损失，守住了百姓的“钱袋子”。特向支行表示感谢……”

日前，建设银行洛阳开元大道支行联合辖区警方成功堵截一起电信诈骗，堵截客户被诈骗资金8万余元。洛阳市公安局洛龙分局太康东路派出所特向建行发表扬信，感谢建行对反诈工作的支持。

那天，14时30分，客户高女士身穿睡衣神色慌张地来到建行开元大道支行，当大堂经理小付询问其办理什么业务时，高女士精神怪异，语无伦次，可欲言又止，其举动更引起支行工作人员注意。当高女士把银行卡递进柜台时，她仍说不清自己究竟要办理什么业务，并且不停接听电话。支行营运主管常叶青顿感客户行为异常，从柜台出来向客户了解情况，她看到高女士正在按照电话“指导”在手机上进行操作，当发现手机界面是建行“快贷”申请界面时，常主管果断要求客户挂掉电话，一边让柜员小张快速挂失止付客户银行卡账户，一边拨打110报警电话。

此刻，支行柜员打印出高女士的资金交易流水，发现高女士卡内资金已被跨行转走了。于是，常主管马上向分行渠道管理部门打电话，寻求帮助，查询客户资金流向的账户信息，当发现客户的资金到农行一账户时，支行负责人和闻讯赶来的民警以及客户马上前往支行隔壁的农行网点寻求帮助，及时将犯罪份子账户进行冻结止付。

高女士这才大梦初醒。原来，她接到一个陌生电话说是她自己在微信某平台上定制了一种保险业务，每月要按期交一定数量的资金，需要连续交10年，中途不能撤销，如果取消必须将其资金转移到他指定“安全账户”上，否则有什么后果等等。高女士被这突如其来的电话吓蒙了，于是就不假思索的将自己银行卡里的定期7万元转为活期，然后转到所谓的“安全账户”上；此刻，诈骗分子还不罢休，继续“恐吓”高女士，要求将其在手机银行上的快贷额度贷出来，也转到他们制定的“安全账户”上，于是，就出现了高女士按照诈骗分子“指导”进行贷款操作的那一幕。

“多幸亏建行人及时制止了我的行为，否则我这八万多远就都打水漂了……”

高女士深深后悔自己的行为，不停地赞扬建行人的负责精神。

目前，此案正在进一步正侦查中。

建行工作人员友情提醒，高女士的经历让我们更加深刻地意识到电信诈骗危害极大，无孔不入，手段多样，犯罪分子的犯罪手段也更加“专业”化，连手机银行上个人的信贷额度都盯上了，再次提醒广大客户市民别相信所谓的“安全账户”，发现诈骗苗头，一定要及时配合银行人员，并向警方报警，确保尽最大努力堵截或追回被骗资金，守护好百姓的钱袋子。(建洛宣)