市民购买松子回家发现是空壳 提醒大家别上当

作为坚果的一种，松子受到不少人喜爱。最近，有洛阳市民在逛早市时，以较低价格从流动摊贩手中购买松子，拿回家发现几乎全是空壳。

作为坚果的一种，松子受到不少人的喜爱。最近，有洛阳市民在逛早市时，以较低价格从流动摊贩手中购买松子，拿回家发现几乎全是空壳。

市民兰女士家住西工区。6日早上，她到健康西路与汉康路交叉口附近的早市买菜，发现路边围了一群人，她凑近得知，有人摆摊卖松子。

“卖家是3名女子和2名男子，操东北口音。”兰女士说，松子在类似藤条编的筐上放着，卖家有的忙着给人称重，有的忙着吆喝。卖松子的人介绍，松子是自家打的，低价处理，25元1斤。看兰女士有意购买，卖家递给她五六颗松子，让她品尝。

兰女士剥开松子，粒粒饱满，加上价格划算，她当即扫码支付50元，购买了2斤。“卖家把塑料袋系得很紧。”兰女士说，她没有在意。等她买完菜回到家，发现松子几乎全是空壳，个别有果仁，也是瘪的，根本没法吃。她回去找卖家讨说法，卖家已脚底抹油——溜了。同时，现场有多人前来退货，大多数是老年人，其中有位老先生买了100元的松子，发现被骗后气得手发抖。

当日早上，市民黄女士也在那里购买了2斤松子。据她回忆，卖家中有一名男子染着黄发，体型稍胖，眼睛比较小。“几个人都很会说话，嘴巴很甜。”黄女士说，松子泛着油光，色泽、大小都很好，她想再弯腰抓起来看看，结果被卖家阻拦，理由是担心她抓撒了。

黄女士付过钱，提着塑料袋来到附近的坚果摊。坚果摊老板得知她购买松子的价格，提醒她说肯定被人骗了：“松子五六十元1斤呢！”果不其然，她打开袋子剥了几粒松子，全是空壳。

目前，兰女士等人已向公安机关与市场监管部门反映此事。记者发现，今年2月，就有市民在网上反映，逛早市购买松子被骗，评论里得到不少人响应。大家认为，这伙人是流窜行骗。

外地也发生过类似的事情。去年12月，有游客到哈尔滨游玩，在当地的红专街早市购买了两袋松子，品尝的时候是好的，购买后让商家帮忙邮寄，收到货发现几乎全是空壳。2022年11月，开封市民张女士的父亲逛早市，遇到3名操着外地口音的人销售松子，原本卖五六十元1斤的松子，他们只卖20元1斤，他花100多元钱购买了一大兜，结果发现都是松子壳。

兰女士说，她想借助本报提醒市民，遇到此类卖松子的摊贩，一定要擦亮眼睛，仔细检查，避免上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 见习记者 周欣然 文/图）