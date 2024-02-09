狄仁杰“真大丈夫也” （大唐宰相狄仁杰）

上篇讲到一起“惊天大案”，二位将军误砍昭陵柏，竟被唐高宗要求“法外杀之”！大理丞狄仁杰冒死劝谏，凭借惊人辩才硬是让皇帝收回成命。(详见本报3月4日A12版)由此一案即可看出，狄仁杰执法如山，口才一流，胆识过人，不仅断案公允，还有本事让天子迷途知返，太适合当侍御史了。

上篇讲到一起“惊天大案”，二位将军误砍昭陵柏，竟被唐高宗要求“法外杀之”！大理丞狄仁杰冒死劝谏，凭借惊人辩才硬是让皇帝收回成命。(详见本报3月4日A12版)由此一案即可看出，狄仁杰执法如山，口才一流，胆识过人，不仅断案公允，还有本事让天子迷途知返，太适合当侍御史了。

上阳宫超豪华，百姓可都看见啦

遇到侍御史狄仁杰，韦弘机的亨通官运戛然而止，似锦前程就此谢幕。

要说这韦弘机可称得上是唐高宗手下的一名能臣，他在边境地区当官时，推广儒学，教化深远；唐军东征高丽，半路被洪水困住，他及时送去救命粮；太子李弘的陵墓(恭陵)沦为半拉子工程，他中途接手保质保量把陵墓建成……

唐高宗很欣赏他，不仅给他越级升官，还对他说了心里话：“韦爱卿啊，洛阳与长安就像朕的东西两座宅子一样，可洛阳的宫殿是隋代建的，这都过去六七十年了，眼看日渐颓败。朕想重修宫殿，又怕劳民伤财……”

韦弘机擅长为皇帝排忧解难：“臣任司农十来年了，省下三十万两银子，正好用来建造宫殿。”唐高宗心花怒放，立马让韦弘机开工。

仪凤四年(公元679年)正月，唐高宗幸东都，韦弘机修成宿羽、高山、上阳等宫。上阳宫临洛水，沿岸长廊足有一里，颇为壮丽，帝后立马住上了豪华新居。韦弘机会不会再次升官？事实恰恰相反。

某日，宰相刘仁轨对侍御史狄仁杰说：“古代天子的池沼楼台都建在深宫里，就是不想让百姓看到，怕他们伤心。而今如此奢华的上阳宫竟建在王城之外，这是爱君主的表现吗？回头万国来朝，各国使者都能看到，还怎么维护圣上尧舜明君的形象呢？”

对此，韦弘机说他做的只是分内工作，狄仁杰却不认同。《资治通鉴》中说，狄仁杰弹劾韦弘机，理由是他诱导皇帝奢侈浪费！《旧唐书·韦弘机传》里则说“机坐家人犯盗”，被御史弹劾。可能狄仁杰觉得直接说韦弘机诱导皇帝奢侈浪费，是在变相批评唐高宗，倒不如找个别的错处，比如韦家人贪污公款。唐高宗肯定想保得力干将，可面对执法如山的狄仁杰，只好依法免了韦弘机的官。

本立和仁杰，皇帝只能选一个

韦弘机奉命行事，何错之有？这么说吧，皇帝贪图享受，他不劝劝，反而怂恿皇帝乱花钱，虽忠于君主，却有损社稷，要此能臣弊大于利，您说是不是？

韦弘机被免官后，轮到了尚书左丞的副手左司郎中王本立。王本立仗着自己是皇帝跟前的红人，为非作歹，大家都怕他，谁也不敢说他的不是。

对这种人，狄仁杰可是眼里糅不下沙子，他暗自把王本立的奸行调查清楚，一一记到小本本上，上奏给唐高宗，要求把王本立送到大理寺问罪！

在权善才案中，狄仁杰说二位将军依法当免官，唐高宗“特命杀之”；这回，唐高宗“特原之”，对狄仁杰说：“狄卿你看，朝廷正是用人之际，王本立又是难得的英才，虽然犯了一些错误，但瑕不掩瑜，咱就原谅他吧！”

上回皇帝想搞特殊化，狄仁杰咬死不同意，这回能成吗？咱且往下看。

狄仁杰先肯定皇帝的说法：“陛下您说得对，大唐现在确实缺乏英才！”接着话锋一转，“但咱缺的难道是像王本立这样的败类？”

唐高宗的笑意瞬间僵在嘴角，只听狄仁杰声色俱厉道：“您瞅瞅他干的那些事儿，哪一条没触犯王法？您难道要怜惜罪人，不惜破坏我大唐王法？”

狄仁杰八成早就掂量过了，自己在皇帝心中还是有分量的，就威胁起皇帝来：“如果您一定要特别赦免他，那就把我流放到无人区得了，告诫以后那些打算忠贞直谏的大臣，都别学我狄仁杰这样不识好歹！”

狄爱卿把话说到这份儿上了，皇帝能说啥？“判，判，立马判！”几部史书中都以这句话结尾：王本立终于获罪，朝廷从此秩序良好。

天子出门，谁敢挡道

狄仁杰如此好口才，当然不光跟皇帝“辩论”，反驳心术不正的官员，他也在行。

一年，唐高宗准备巡幸汾阳宫，让狄仁杰任知顿使，安排沿途食宿。并州长史李冲玄借口为皇帝避开妒女祠，发动数万人另开御道，说是这妒女善妒，见到服饰华丽的过路人，必定作法刮风打雷闪电下冰雹，吓住皇帝那可了得！

狄仁杰闻讯立即下令停工：“瞎折腾啥？乱花钱！天子出行，千乘万骑，风伯都赶着来扫地，雨师都忙着往路上洒水，难道还要绕着妒女走？净胡扯！”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）

这话唐高宗听了提气，赞许狄仁杰道：“真大丈夫也！”