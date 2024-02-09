侍御史是个什么官（河洛学堂）

得到唐高宗的青睐，大理丞狄仁杰被任命为侍御史，狄大人升官了吗？

得到唐高宗的青睐，大理丞狄仁杰被任命为侍御史，狄大人升官了吗？

从阶品看，唐代文官分九品，每品分正、从，自正四品开始，又有上、下阶，大理丞是从六品上，侍御史是从六品下，不升反降！

工作调动以后，狄大人虽然官阶降了那么一点，但其职责更加重要了。

御史是一种泛称，中国古代大多数王朝都把监察官员称作御史。早在周代，御史还属于史官。秦汉以后，御史从史官中逐渐分离出来，成了专门执掌纠弹之任的监察官员。其所属机构为御史台——我国古代的国家最高监察机构，东汉始置，设于禁中兰台，亦称“兰台”“宪台”，起初的职责就是保管宫廷所藏图籍秘书、文书律令、档案，监察、弹劾百官，复查疑狱等。

狄仁杰做的这个侍御史职权颇重，负责监督百官职事，对三省六部、九寺五监均可行使纠察监督权。史书中说“侍御史颛举不如法者”，即侍御史专门检举那些不依法办事的官员，可谓“治官之官”。

韩非子认为：“人主者，守法责成以立功者也。闻有吏虽乱而有独善之民，不闻有乱民而有独治之吏，故明主治吏不治民。”所谓君主，就是掌守法令、让专人或机构负责完成任务，由此建树功绩的人。听说过官吏胡作非为时，百姓依然独善其身的情况，却从未听说过百姓大乱时，官吏独自为治的现象，因此英明的君主只是治理官吏，而不直接治理百姓。

治理官吏，侍御史就是君主的得力助手。唐代重视御史台之职，其官由吏部与本台长官、宰相共同商议选任，或由皇帝选用。狄仁杰应该属于后者。

不过，任用狄仁杰恐怕未必是唐高宗一人的意思，毕竟当时已是“二圣临朝”时期，武则天“权与人主侔矣”，权力和唐高宗相当，她得知狄仁杰既有勇又有谋地劝谏皇帝，想必也不愿错过这样的人才。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）