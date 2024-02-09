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推动民营经济发展壮大 助力经济社会高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.07 08:12

　　5日，市委常委、统战部部长韩治群到新安县调研民营经济发展工作。

　　在洛阳中超新材料股份有限公司，韩治群走进企业展厅、研发中心等，听取相关情况汇报，与企业负责人深入交流，详细了解企业发展规划、生产经营、科研团队建设、产品研发销售等情况。

　　韩治群指出，民营经济是高质量发展的活力所在、动力所在。要深入学习贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，引导民营企业和民营企业家正确理解党中央关于“两个毫不动摇”“两个健康”的方针政策，提振发展信心，走好民营经济高质量发展之路；要充分发挥统战优势作用，把服务好民营企业摆在突出位置，用心用情用力为企业排忧解难，持续优化营商环境，促进民营经济发展壮大；企业要坚定发展信心、把握发展大势，加强对新科技、新材料、新模式的应用，不断加大创新力度，提升核心竞争力，培育新的增长点，为我市经济社会高质量发展作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 杜蕊蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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