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氛围感拉满！洛阳沉浸式汉服体验项目上新【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.06 18:56

　　氛围感拉满，洛阳沉浸式汉服体验项目上新！

　　轻歌曼舞、美酒佳肴，客人身穿汉服边吃饭边惬意欣赏演出……5日晚，一场名为“武皇盛宴”的沉浸式体验项目，在位于洛阳市西工区王城大道快速路与九都路交叉口的一家酒店上演。

　　这两年，乘着新文旅产业东风，洛阳汉服火爆出圈。但多数游客的汉服体验还停留在拍照打卡等场景，洛阳汉服消费产业链亟待拉长。日前召开的洛阳市委常委会会议在研究部署都市核心区各区2024年重点工作时，明确提出要做大做优汉服体验产业，丰富消费场景，促进汉服消费增值。

　　今年春节前夕推出的“武皇盛宴”新文旅体验项目，正是洛阳抢抓汉服火爆出圈风口，深刻把握“线下做场景、线上做情景”消费新特点，持续推出消费新场景、促进消费增值的又一生动实践。

　　“立足商贸优势，抢抓汉服热潮，通过和辖区企业携手，我们力求为消费者提供更好的消费体验，持续推动消费潜力释放。”西工区相关负责人如是说。

　　以“武皇盛宴”新文旅体验项目为例，该项目把洛阳特色餐饮和汉服、演艺等融为一体，为客人提供场景化的用餐体验，让他们在品尝美食之余有了更多的参与感、互动感与代入感。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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