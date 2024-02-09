洛阳公立医院门诊诊查费调整　最低4元最高50元

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己带父母去洛阳中医院看病，挂号费收了50.5元，想问一下收费依据是啥？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己带父母去洛阳中医院看病，挂号费收了50.5元，想问一下收费依据是啥？

市卫健委回复：按照市医保局《关于开展2023年度公立医疗机构医疗服务价格动态调整的通知》(洛医保〔2024〕2号)文件要求，医院门诊诊查费调整如下：一般医师4元，主治医师9元，副主任医师13元，主任医师17元，省级知名专家30元，国家级知名专家50元，全市公立医疗机构于2024年2月1日统一执行，挂号费0.5元本次无调整按原文件执行。

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