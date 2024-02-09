真龙天子 黄袍加身（古人与龙）

龙是活在上古神话传说中的瑞兽，神龙见首不见尾，得窥其全貌者不多。古代的叶公倒是有幸见过一条龙，却差点被吓死。

龙是活在上古神话传说中的瑞兽，神龙见首不见尾，得窥其全貌者不多。古代的叶公倒是有幸见过一条龙，却差点被吓死。

西汉《新序》记载，叶公喜欢龙——至少貌似如此，“天龙闻而下之”，把头探进了他的窗户。岂料叶公见了真龙竟夺路而逃，“失其魂魄，五色无主”。叶公好龙，表里不一，成了笑话。

叶公见到真龙时的惶恐模样，大概和庶民见到皇帝时的状态差不多。古代帝王自比“真龙天子”，生杀予夺，说一不二，翻云覆雨等闲间，还真叫人两股战战。

神龙感应，“龙子”降生

帝王自比真龙天子，得从上古时期华夏部落联盟的领袖——“三皇五帝”中的炎帝和黄帝说起。

洛阳位于“天下之中”，是古籍中的“华夏”所在地。华夏先民崇拜龙图腾，炎黄子孙自称龙的传人，华夏族领袖亦被神化为龙。

《国语·晋语》记载：“昔少典娶于有蟜氏，生黄帝、炎帝。”炎黄联手打败蚩尤，一统中原，华夏族崛起。

相传，炎黄二帝都是神龙转世。《史记》有云：“轩辕，黄龙体。”《拾遗记》记载，有蟜氏部族的女子被神龙宠幸，“有神龙首，感生炎帝”。

文史专家苏健等人认为，有蟜氏是炎黄的母族，生活在平逢山一带，炎黄二帝同根而生，龙的传人根在河洛。

平逢山是洛阳北邙高峰，西接新安县青要山——“黄帝密都”所在地，山下不远处就是黄河。其主峰在孟津区境内，俗称“龙马古堆”，峰顶有炎黄庙，半山腰处还有个炎帝窝。

《山海经》有云，平逢山“南望伊洛，东望谷城之山”“有神焉，其状如人而二首，名曰骄虫”。据考证，“骄虫”寓意有蟜氏(一说乃该部族的图腾蜜蜂)。

夏朝开国君主大禹是黄帝的玄孙。禹传位给儿子启，打破了上古以来的禅让制。或是为了证明君权神授的正统性，古籍中的大禹父子也具备龙属性：大禹治水时“有神龙以尾画地”，而启则“乘两龙”出行。

相传，大禹在神龙的助力下劈开伊阙，引伊水中流，形成“龙门”，故而东汉《反都赋》有云：“因龙门以畅化，开伊阙以达聪也。”这是“龙门”一词首见于传世经典。

公元605年前后，隋炀帝杨广欲迁都洛阳，登洛阳北邙山观伊阙，赞叹“此非龙门耶”，命人南对龙门营建新都，隋唐洛阳城即肇始于此。

布衣天子，颜貌似龙

王朝更迭如走马灯，帝王们你方唱罢我登场，各领风骚。汉高祖刘邦登基后，“真龙天子”的相貌被具象化。

公元前256年，周赧王在洛阳驾崩，象征王权的九鼎后失去下落。农民的儿子刘邦应时而生。

《史记》中是如此记载这位布衣天子的降临的：刘邦的母亲梦见了神明，电闪雷鸣，“则见蛟龙于其上”，于是她怀上了龙胎，生下了一个“颜貌似龙”、长脖子高鼻子的龙种。

既是龙子，自会显露龙相。刘邦“隆准而龙颜，美须髯，左股有七十二黑子”，相貌不凡。他藏身的地方有云气；他醉卧小酒馆，身上有龙盘绕。

其实，刘邦游手好闲，混迹市井，40多岁还在打光棍。但他性格豪爽，不拘小节，智商、情商出众，朋友很多。

沛县令的好友吕公乔迁新居，在基层工作的刘邦空着手去“燎锅底”，大剌剌地宣称出贺钱一万。吕公懂相面，见刘邦有“龙相”，预知此人前途不可限量，不仅请刘邦坐上席，还把闺女吕雉嫁给了他。

秦末农民起义爆发，群雄逐鹿，楚汉争霸。刘邦在弟兄们的辅佐下“挥剑斩蛇”，逃生于鸿门宴，最终打败项羽，夺得天下。

公元前202年，刘邦称帝，开创大汉王朝，打算“长都洛阳”。当时的洛阳城即今汉魏洛阳故城。刘邦曾在洛阳南宫设宴赏赐开国功臣，隆重表彰张良、萧何、韩信，留下了“南宫论三杰”的佳话。

后来，汉王朝迁都长安(今西安)，史称西汉；王莽篡汉后，刘邦的后裔刘秀光复汉室，定都洛阳，史称东汉。

刘邦出身寒微，于乱世起义造反，终结秦朝暴政，从布衣逆袭为皇帝——虽是英雄之举却不太“合法”。《史记》的编撰者是汉太史令司马迁，史官食朝廷俸禄，自然得为皇帝贴金，遂仿照“神龙感应生炎帝”之说，称刘邦为“赤帝之子”，将其美化为替天行道的真龙天子，以使万民臣服。

赵氏兄弟，黄袍加身

真龙天子坐龙椅，穿龙袍。龙袍是绣有龙形图案的黄色袍服，又称黄袍。在中国古代五行学说中，“土居中央，掌管大地，土尚黄”，黄色代表位居中央、身份尊贵。《旧唐书》有云：“遂禁士庶，不得以赤黄为衣服杂饰。”从唐朝开始，黄袍便是帝王服色的象征，平民百姓连黄色的衣裳都不能穿。

洛阳汉子赵匡胤偏要打破垄断。《宋史》记载，五代十国时期中原分裂，后周皇帝年幼，太后临朝，边陲不宁，民心不安。公元960年，后周禁军统帅赵匡胤奉命率军北征，行至陈桥驿(今新乡境内)，忽有人说天有异兆，将士们“顺应天命”，把事先备好的黄袍披在赵匡胤身上，高呼“万岁”，拥立他当皇帝，史称“陈桥兵变”。

赵匡胤开创大宋王朝，以开封为东京，以洛阳为西京。烛影斧声，宋太祖神秘驾崩，他弟弟赵匡义(即赵光义)即位，是为宋太宗。

民谚云：“龙生龙，凤生凤，一代出了俩朝廷。”赵匡胤、赵匡义的老家在洛阳东关夹马营(今瀍河区夹马营路一带)。相传，赵匡胤乃赤须火龙转世，他出生那晚红光冲天，犹如火烧祥云，因而夹马营故地旧称火烧街、火街、双龙街。

火烧街北头旧有宋太祖庙，庙旁碑刻“夹马营”。传说巨龙曾降临此地，乡民虔诚祈祷，往龙身上泼水，求其升天降祥瑞，并舞龙灯祈福。

东关传统民间社火表演舞龙灯——“东关双龙”，就跟两位真龙天子有关：一条赤火龙，象征宋太祖；一条青龙，象征宋太宗。

民间舞龙灯始于汉，盛于宋。每逢节庆，“东关双龙”起驾遨游，“双龙戏珠”“过龙桥”“穿龙门”……流光溢彩，辉煌夺目，人山人海，鞭炮震天。

帝王天子真是神龙转世吗？答案取决于民心向背。

封建社会以农为本，看天吃饭。龙能兴云布雨，左右庄稼收成。古人常祭拜龙王，祈求风调雨顺，五谷丰登。帝王自比真龙，实则是利用民间信仰巩固统治地位，彰显君权神授，合情合理地统御万民。

自古成王败寇。刘邦、赵匡胤有真本事，励精图治，休养生息，为王朝的繁荣富强奠定了基础。百姓安居乐业，民心凝聚，也就乐得说两句好话，赞一声“真龙天子”。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）