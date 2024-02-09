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大理寺丞巧逆龙鳞（大唐宰相狄仁杰）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.03.04 08:31

　　世人都以为狄仁杰是神探，主要因为小说、电视看了太多。按史书记载，他应该是神断，即法官，只断案，不探案。狄法官上任头一年，就把大理寺积压多年的旧案审理一清，涉案一万七千人，无一人喊冤上诉。谁知到了第二年，竟有一人不服！这人来头还不小，硬要他改判。

　　狄大人是法官，不是侦探

　　狄大人又升官了，这回当上了大理丞，在大理寺任职，也称大理寺丞。

　　大理是掌刑狱的官，寺指官署，大理寺就是掌管刑狱的官署，是南北朝到清代的最高审判机关，相当于现在的最高人民法院。

　　《新唐书·百官志》中讲到大理寺的编制，包括大理卿一人、大理少卿二人、大理正二人、大理丞六人……大理丞以上都是负责指导、决策的领导，断案主要靠大理丞。在这个岗位上，狄仁杰的工作内容是“掌分判寺事，正刑之轻重。徒以上囚，则呼与家属告罪，问其服否”。

　　由此可见，狄仁杰是法官，而非侦探。可以想像，整个大唐的案子都让这六个法官来决断，他们肩头的担子可不轻，积压的案件一定很多，涉案人员排着队等候提审，大理狱想必也人满为患。

　　这都难不倒狄仁杰，他已在都督府法曹参军的岗位上磨炼了十多年，积累了丰富的司法工作经验，加上他夜以继日、不辞劳苦地勤奋工作，上任头一年就把大理寺积压多年的案件审理一清，涉及“滞狱”人员一万七千名，其中竟无一人上诉申冤，“时称平恕”，大伙儿都说狄仁杰断案持守公平、宽厚仁慈。

　　转眼到了第二年，狄仁杰断了一个“惊天大案”，原告竟然不服！这个原告可厉害了，普天之下唯他独尊，狄仁杰该怎么办？

　　皇帝如此坚决，谁敢说不

　　仪凤元年(公元676年)，左威卫大将军权善才、右监门中郎将范怀义误砍了昭陵的柏树，被人举报了。这本不算啥大事，但它惊动了皇帝，便成了“惊天大案”。

　　把《资治通鉴》《旧唐书》《新唐书》《大唐新语》等书中的各种片段凑到一起，这件事就有鼻子有眼儿了。说是范怀义率卫队在昭陵昼夜值班，其间有个卫兵犯法，被权善才依法查办了。此人心怀怨恨，竟设法到唐高宗跟前打小报告，上来就哗哗流泪，说权善才等人砍伐了昭陵的柏树，大不敬！

　　昭陵是唐太宗和长孙皇后的陵墓，长孙皇后又是唐高宗的生母，昭陵柏被砍了？唐高宗听了悲泣不止，下令要杀权范二人。

　　九月初七，大理寺上奏说权范二人系误砍昭陵柏，罪当免官。唐高宗不同意，特意命令处死他们。皇帝如此坚决，谁敢说不？大理丞狄仁杰清了清嗓子：“陛下，二人罪不当死。”

　　唐高宗解释：“知道卿是好法官，但他们砍昭陵柏树，我不杀他们就是不孝。”狄仁杰一再坚持自己的意见，唐高宗气得脸色都变了，叫狄仁杰出去，侍中张文瓘也挥着笏板赶他。张文瓘此前任大理卿，到大理寺上任头十天，就审判发落了四百余件疑案，无不公允得当。他很欣赏狄仁杰，赶他走是为他好。

　　犯颜直谏，他为啥不怕死

　　狄仁杰当然不肯走，但被前辈这么一赶，他忽然意识到不能硬碰硬，于是开始发挥高超辩才：“陛下，臣今天这是犯颜直谏了！有人说‘逆龙鳞，忤人主’，自古是难事！臣却认为此事难易，取决于遇到什么样的君主，遇到桀纣肯定难，遇到尧舜就容易。今臣幸逢尧舜，不怕像比干那样劝个谏就被纣王杀了。”

　　唐高宗都被说成尧舜了，怎么能杀犯颜直谏的忠臣呢？眼看已无性命之忧，狄仁杰开始引经据典，借张释之劝谏汉文帝、辛毗拽着魏文帝衣服直谏的故事，苦口婆心地劝道：“如果陛下因砍一棵柏树杀两位将军，后人将如何评价陛下呢？我之所以不执行处死他们的命令，就是怕陷陛下于不道啊！”他甚至“威胁”唐高宗：“您要是不采纳臣的建议，臣以后到了九泉之下，都无颜面对张释之和辛毗。”

　　唐高宗听明白了：“他都是为我好，我要是不听他的，他死了都没脸见那些先贤，那我死了呢？也没脸见那些明君……”可他还是不肯改主意：“按照法律，权善才确实不至于死，但情不可容，朕太恨这两个人了，必须法外杀之。”

　　狄大人常听人说“法外开恩”，“法外杀之”闻所未闻，他发狠道：“陛下制定法律，向天下公布，各种刑罚都有相应的法条，岂能没犯极刑就判死罪？法律没有恒久固定的标准，天下人该如何安放手脚呢？如果您非要改变法律，就从今天开始吧！”

　　狄仁杰太会说话，唐高宗不得不服，终于消了气，对狄仁杰说：“卿能守法，朕有法官。”说得好像刚才只是一场升职面试，狄仁杰满分过关！

　　几天后，狄仁杰调任侍御史。他在大理寺工作不到两年，就登上了更大的舞台，正如唐高宗所说：“仁杰为善才正朕，岂不能为朕正天下耶！”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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