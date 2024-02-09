张文瓘是谁（河洛拾珠）

《韩非子》中说，龙喉下有一片逆鳞，谁敢触犯逆鳞，必定会被杀掉；君主也有逆鳞，游说进言的人能不触动君主的逆鳞，就差不多成功了。

《韩非子》中说，龙喉下有一片逆鳞，谁敢触犯逆鳞，必定会被杀掉；君主也有逆鳞，游说进言的人能不触动君主的逆鳞，就差不多成功了。

狄仁杰“逆龙鳞，忤人主(即君主)”，虽然一度惹得龙颜大怒，但最终还是说服了唐高宗，这固然跟他非凡的辩才有关，但也要多谢张文瓘(音同灌)中途挥着笏板作势赶他出去，使他冷静了那么一下子，进而迅速调整了劝谏思路和策略。

张文瓘和狄仁杰有不少相似之处，比如二人都是明经及第，都曾任并州参军，都在大理寺断过案子(一个是大理卿，一个是大理丞)，也都当了宰相。张文瓘死后陪葬唐恭陵(在今偃师)，史书中有几个他的小故事。

张文瓘当并州参军时，曾在李勣(即徐懋功)手下任职，颇受赏识。后来李勣入朝，张文瓘和两位同僚给老领导饯行。李勣分别送那二人佩刀、玉带，啥也没送张文瓘。见张文瓘一脸疑惑，李勣向他解释：“张三优柔寡断，送佩刀是鼓励他果断处事；李四放纵不羁，送玉带是希望他约束自己。你在任何地方都很得当，哪还需要送你东西？”

李勣没看错人，张文瓘后来一路升迁，入朝当了宰相。咸亨三年(公元672年)，张文瓘兼任大理卿，他上任十天就判决疑案四百余件，执法公平，深受好评。他每次生病，大理狱中的囚犯都为他斋戒祈祷，希望他快点儿好起来继续办公。上元二年(公元675年)，张文瓘升任侍中，囚犯们听说他要被调离大理寺，都放声痛哭。

当时，宰相的公膳非常丰盛，曾有宰相想降低公膳标准，张文瓘反对道：“这是天子重视宰相工作、厚待贤才的表现。我们如果不能尽职，就应自行引退，没必要靠节俭求名声。”

狄仁杰“逆龙鳞”时，张文瓘为侍中，是宰相之一。他天天跟着皇帝，清楚皇帝的底线，觉得再不制止狄仁杰，恐怕直谏就变成死谏了。好在狄仁杰机灵，话锋一转，开始给皇帝戴高帽子，终于化险为夷。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）