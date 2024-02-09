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洛阳龙门香山寺遗址发现唐代高僧墓塔
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.03 17:34

　　近日，河南考古新发现论坛在郑州举行，洛阳龙门唐代香山寺遗址公布了最新考古发掘成果。

　　龙门香山寺是唐宋时期龙门石窟周边著名的“龙门十寺”之一，是唐代皇家寺院，位于洛阳龙门石窟东山南麓。遗址现存面积4万余平方米，2016年至2023年，由龙门石窟研究院与北京大学、洛阳市考古研究院联合组成考古队进行发掘，已发掘4000平方米。

　　考古工作者在该遗址内发现两处方形建筑基址(1号、2号)，均为塔基。1号建筑基址的地面正中为半地穴式遗迹，内有舍利瘗(yì，埋葬的意思)埋空间。2号砖构遗存为具瘗埋功能的砖塔，专家初步推断年代为7世纪后期，瘗葬者为入唐的天竺高僧地婆诃罗。

　　“地婆诃罗是唐代最早葬于洛阳的天竺(古印度)僧人，本次发掘也是国内首次对入唐的印度高僧墓塔的发掘。”龙门石窟研究院历史人文研究中心主任路伟介绍，香山寺遗址出土遗物种类丰富，有手印纹砖、舍利石函、石板、佛教造像、瓷器残件、莲花纹瓦当、唐代铜钱、石质建筑构件、宋人游记碑等。

　　这些遗迹遗物，不仅对探讨香山寺的平面布局、历史沿革及与擂鼓台区的关系、中外文化交流有重要意义，而且为深入研究龙门石窟与周边寺院关系及中国中古时期佛寺布局等学术问题提供重要的基础性资料，并为中国佛教寺院建筑考古积累经验。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 图片为考古资料)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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