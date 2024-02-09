按照省委巡视工作部署，省委第一巡视组于近日进驻洛阳市开展为期2个月左右的常规巡视。

省委第一巡视组巡视洛阳市工作动员会议召开

刘建国作动员讲话 江凌主持会议并作表态讲话

按照省委巡视工作部署，省委第一巡视组于近日进驻洛阳市开展为期2个月左右的常规巡视。3月2日下午，省委第一巡视组巡视洛阳市工作动员会议召开。会前，省委第一巡视组组长、正厅级巡视专员刘建国主持召开与洛阳市委书记江凌、市长徐衣显的见面沟通会，通报了本轮巡视任务及要求。动员会议上，刘建国作动员讲话，江凌主持会议并作表态讲话。

省委第一巡视组有关同志，洛阳市委、市人大常委会、市政府、市政协领导班子成员，市中级人民法院院长、市人民检察院检察长及其他在职的厅级干部出席会议；市纪委监委和市委组织部班子成员，市委巡察办主任和巡察组组长，各县(区)党政负责同志、市直部门主要负责同志等列席会议。

刘建国指出，要深刻学习领悟习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，把准对市县开展巡视的政治定位。对市县开展巡视，是督促市县党委坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”、认真履行职能责任的重要举措，是保障党的二十大决策部署落实见效、推进中国式现代化建设河南实践深化发展的重要举措，是深入推进党的自我革命、全面从严治党的重要举措，是坚持人民立场、始终保持党同人民群众血肉联系的重要举措。要切实提高政治站位，增强责任感使命感，配合巡视组完成好此次政治任务。

刘建国强调，要准确把握巡视监督重点，深入查找政治偏差，以高质量政治监督推动高质量发展。省委第一巡视组将深入学习贯彻新修订的《中国共产党巡视工作条例》，全面贯彻巡视工作方针，紧紧围绕本轮巡视工作方案监督重点开展检查，重点查找落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署及省委要求情况，落实全面从严治党主体责任和监督责任情况，落实新时代党的组织路线情况，落实巡视监督以及审计、财会、统计等其他监督发现问题的整改情况等方面存在的政治偏差。将紧密结合洛阳市所处的区位特点、肩负的特殊使命、拥有的资源禀赋、现有的产业基础等，紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，紧盯群众反映强烈的突出问题，坚持实事求是、依规依纪依法开展工作，精准发现问题、客观分析问题、如实反映问题，有效推动解决问题，增强巡视监督精准性和有效性。

刘建国强调，要切实强化政治担当，共同完成好省委交给的政治任务。通过高质量的巡视监督，帮助本地区解决实实在在难题，破除体制机制障碍，提升治理体系和治理能力，推动实现高质量发展，是省委第一巡视组和洛阳市委的一致目标。希望洛阳市委和各级党员领导干部本着对党的事业和地区发展高度负责的态度，强化政治责任，加强协作配合，强化纪律要求，积极支持配合巡视组工作，同题共答、同频共振、同向发力，共同向省委交上一份满意的答卷。

江凌表示，省委对洛阳开展巡视，对全市各级党组织特别是市级领导班子是一次严格的政治体检，对全市党员干部特别是市级领导班子成员和县区、市直单位主要负责同志是一次严肃的政治洗礼，对全市党的建设和经济社会发展是一次有力的政治推动。要提升政治站位，切实把思想和行动统一到党中央和省委部署要求上来，更加自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”，更加主动地深化自我革命、提升市委班子领导水平，更加有效地破解发展瓶颈、推进现代化洛阳建设。要增强政治自觉，积极主动接受巡视监督，实事求是地汇报情况，客观真实地反映问题，及时准确地提供资料，协助巡视组全面客观真实地了解和掌握情况；坚持把自查自纠贯穿始终，主动查找问题，认真检视剖析，做到问题早发现、早解决；对巡视组发现和提出的问题、反馈的意见建议，照单全收、主动认领、举一反三，更加全面精准地解决问题、改进工作；自觉担负起巡视整改主体责任，以最有力的举措、最严格的标准，做到全面整改、彻底整改，以实际行动践行“两个维护”。要落实政治责任，全力支持配合巡视工作，坚决服从和配合巡视组工作安排，搞好服务保障，畅通信访渠道，严守纪律规矩，为巡视组开展工作创造良好条件。要强化政治担当，切实抓好巡视成果运用，使接受巡视监督的过程变成查找差距、解决问题、改进工作、推动发展的过程，推动洛阳党的建设和经济社会发展迈上新台阶，向省委和广大人民群众交出一份合格答卷。

省委第一巡视组巡视洛阳市的时间为两个月左右。其间，巡视组设置专门值班电话：0379-65851326(接听时间为工作日的工作时间)；接收短信息手机：16696056013；专用邮政信箱：洛阳市A293号专用邮政信箱；电子邮箱：hnswxsz01@163.com；同时，市委、市人大常委会、市政府、市政协、市法院、市检察院和市信访局、市行政审批中心办公地，以及所辖的洛阳经济技术开发区、洛阳高新技术产业开发区、洛阳伊滨区先进制造业开发区办公地，设置“省委第一巡视组联系信箱”；码上巡：扫描下方二维码，可直接在手机上进行问题反映。以上信访渠道2024年3月2日开通，4月24日下午17：30关闭。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞）