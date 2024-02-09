今年洛阳将新建65个邻里中心 建成超580个老年助餐场所

昨日，全市民政工作会议召开，提出今年将新建65个邻里中心，建成580个以上老年助餐场所，完成6645户特殊困难老年人家庭适老化改造等。

昨日，全市民政工作会议召开，提出今年将新建65个邻里中心，建成580个以上老年助餐场所，完成6645户特殊困难老年人家庭适老化改造等。 昨日，全市民政工作会议召开，提出今年将新建65个邻里中心，建成580个以上老年助餐场所，完成6645户特殊困难老年人家庭适老化改造等。 高效联动困难群众救助 ●持续提升城乡低保、特困人员救助供养标准，加强分散供养特困人员照料服务 高效推进残疾人福利体系建设 ●开展好残疾人两项补贴“全程网办”和“跨省通办”，做好残疾人两项补贴精准管理 做好邻里中心建设运营提质增效 ●对街道办事处便民服务中心和社区党群服务中心进行资源整合，新建65个邻里中心 ●对2023年已建成的298个邻里中心进行提质升级 ●创新“邻里中心+”运营模式，通过降低运营成本，增加引流量，增强运营可持续性 创新婚姻管理服务 ●持续开展内地居民结(离)婚登记“跨省通办”试点工作 ●创新婚姻登记服务供给形式，引导婚姻登记进景区，探索婚旅融合 深入落实基本养老服务清单 ●落实基本养老服务清单内容，推动基本养老服务体系建设 ●做好老年人能力综合评估，联合卫健、残联、人社、医保等部门，依托定点医院、评估机构实施老年人能力综合评估工作，科学确定老年人能力等级、服务需求，为后期精准落实基本养老服务清单内容提供依据，提升养老服务供给的针对性和有效性 积极发展老年助餐服务 ●制订我市发展老年助餐服务实施方案，建立助餐服务机构建设、运营等补贴制度，为发展老年助餐提供政策和资金保障 ●全年建成580个以上老年助餐场所 ●推动老年助餐服务覆盖全市40%的城镇社区和10%的行政村 ●每个街道(乡镇)都有1个能够提供配餐服务的老年食堂(中央厨房) 持续构建完善“五级四类”城乡养老服务体系 ●全市新增加的6个“镇改街道”、13个“村改居”同步建设街道综合养老服务中心和社区养老服务设施，保持全市社区养老服务设施全覆盖 ●进一步梳理常住人口4500人以下和常住人口2000人以上的小区，结合住宅区配建移交社区养老用房，再建设一批面积在200平方米至500平方米的小区养老服务站，补齐社区养老服务设施短板，切实形成“15分钟养老服务圈” ●提高已建成的社区养老服务设施规范化、标准化运营水平 ●支持养老服务机构“以大带小”组网运营 ●同时积极创建示范性社区居家养老服务网络 推动居家社区养老服务规范化发展 ●评定A级以上社区养老服务设施150个 ●全市A级以上社区养老服务设施达到500个 ●推动养老服务规范化、标准化 ●积极创建示范性社区居家养老服务网络 ●落实国家机构养老、社区照料、居家上门、智慧养老及医养结合等服务规范，推动养老服务规范化 开展特殊困难老年人家庭适老化改造 ●利用省、市福彩公益金对特殊困难老年人家庭进行适老化改造 ●年底前改造完成6645户 壮大养老服务人才队伍 ●力争培训养老服务从业人员4500人次 推动养老服务产业发展提质升级 ●会同发改委研究制订发展银发经济的实施方案 ●鼓励各县区依托自身资源探索发展特色养老服务产业，依托“五级四类”城乡养老服务设施，整合医、养、康、护、文旅等资源，打造“养老+医疗”“养老+旅居”等联动配合的养老服务综合体 ●鼓励县区探索设立养老服务产业发展引导基金、成立养老服务国有平台公司，推动康养产业发展 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张倩倩 蒋梦蝶)