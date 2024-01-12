王氏的始祖是王子晋，王子晋的故里在洛阳。目前，王姓是中国第一大姓，也是客家人的主要姓氏之一。客家王氏，主要是永嘉之乱时从洛阳迁到南方的王氏后裔。王氏的总堂号是绍姬堂。

王氏的始祖是王子晋，王子晋的故里在洛阳。目前，王姓是中国第一大姓，也是客家人的主要姓氏之一。客家王氏，主要是永嘉之乱时从洛阳迁到南方的王氏后裔。王氏的总堂号是绍姬堂。

王姓始祖王子晋

王子晋，字子乔，周灵王之子。周灵王，姬姓，名泄心，是东周第十一代君主。周简王十四年(公元前572年)，周简王去世后，周灵王继位，在位27年。周灵王有二子：长子王子晋、次子王子贵。

王子晋出生时，仙乐琅琅，五彩霞飞，异香满室，三日不绝，宫人称异。灵王宠爱之，立其为太子。王子晋饱读诗书，尤好音律。灵王命巧匠，琢碧玉为笙，以赐王子晋。王子晋吹之，声如凤鸣，音色清越，响彻天际。

青年时期，王子晋常独游于伊、洛之滨。当时，王室衰微，诸侯争雄，诗乐不闻，干戈不息。王子晋厌倦了这兵乱之世，他想找一块净土去悟天地间的大道。于是，他辞去了太子之位，跟随浮丘公隐居于嵩山修道。

修道多年，王子晋大彻大悟，行神如空，行气如虹。他传语家人，七月七日晚在缑氏山等待。缑氏山，又称缑山，在今偃师区府店镇府南村，东邻太室山，南望少室山，风光秀丽，草木葱郁，泉水飞流。

至期果见王子晋立于缑氏山巅。此时的太子，羽冠鹤氅，玉貌丹唇。他取出玉笙，奏乐三曲，见白鹤成对，翔舞于空中，孔雀数双，栖息于林际，百鸟和鸣，宫商协调，皇皇悦耳。王子晋抬手谢家人而去。

缑山明月，从此意味着清新脱俗。后来，武则天来此，在明月清风里，写下了《太子升仙记》的名篇。乾隆皇帝慕王子晋之名，也来到这里，感慨不已，作诗说：孜孜治国，无暇学道，但使民情欢愉，就是我的阆苑，青芊麦色就是我的芝田。

缑山明月，无疑留下了一段佳话。缑山被列入道教七十二福地，“缑山明月”被列入偃师八景。

周灵王卒，王子贵继位，是为周景王。周景王封王子晋的儿子宗敬为司徒，时人因其是王族的后代便称其为“王家”，这支族人遂以王为氏。由于这支王姓来自姬姓，因此其后世的总堂号为绍姬堂。

王氏的归洛与南渡

王子晋的后裔，从王宗敬起，世袭东周王室司徒之职。王氏在洛阳也形成一个庞大的家族。周赧王五十九年(公元前256年)，秦灭周，王氏归秦。

王子晋第十八代孙王翦，成为秦国名将，率军攻破赵国都城邯郸，扫平三晋地区，攻破燕国都城蓟城，又灭掉楚国。王翦与其子王贲成为秦始皇统一六国、开疆拓土的最大功臣。

王贲之子王离，秦国上将军，参加过秦灭六国之战，秦末农民起义爆发后，与章邯一起统率秦军与起义军作战，在巨鹿之战中被项羽和诸侯联军击破，死于乱军之中。

王离有两子：长子王元、次子王威。王元初为临淄令，为避项羽追杀，携弟王威迁于琅琊，为琅琊王氏之始祖。琅琊，是山东东南部的古地名。王威的九世孙王霸迁居太原，成为太原王氏始祖。

在两汉时期，琅琊王氏代有名人。琅琊王氏作为一个门阀士族，是从王祥、王览开始的。王祥(公元184年—268年)，王子晋第三十二代孙，琅琊临沂(今山东临沂)人。王祥于东汉末年隐居二十年，在曹魏时期，先后任大司农、司空、太尉等职，封爵睢陵侯，西晋建立后，拜太保，进封睢陵公，食邑一千六百户。

王祥的封地，在洛阳城西南的孝水流域。王祥侍奉后母极孝，为二十四孝之一“卧冰求鲤”的主人公，这个故事就发生在孝水。因此，孝水，又名王祥河。王祥带全族迁居于此。王祥有子五个，皆入朝为官。

王览(公元206年―278年)，是王祥的异母弟，魏晋时期，先后出任清河太守、太中大夫、宗正卿等。王览有六子，皆为朝中高官。王览有孙二十余个，最著名的是王导、王敦。

王导(公元276年―339年)，少时入洛阳太学读书，与司马懿曾孙司马睿是同学，结成挚友。司马睿袭琅琊王后，王导入司马睿幕府。当时，中原局势恶化，司马睿用王导之谋，请移镇建邺(今江苏南京)，朝廷遂于永嘉元年(公元307年)命他为安东将军、都督扬州诸军事。

王敦(公元266年―324年)，是晋武帝司马炎的女婿、王导的堂兄，历任散骑常侍、左卫将军、大鸿胪卿、侍中，出任青、扬二州刺史。

永嘉元年九月，王导、王敦带王氏族人，跟随司马睿，从洛阳渡江南下，到达建邺。在王导、王敦辅佐下，司马睿优遇当地士族，平定华轶、杜弢叛乱，经过一番经营，得以立足江左。西晋建兴四年(公元316年)西晋亡，次年司马睿建立东晋王朝。

由于对司马睿政权的大力支持和艰苦经营，琅琊王氏被司马睿称为“第一望族”。东晋时期，琅琊王氏与皇室势均力敌，甚至还有过之，当时百姓称之为“王与马(司马)，共天下”，琅琊王氏进入极盛时期。

“开闽三王”与客家王氏

东晋元熙二年(公元420年)，东晋权臣刘裕逼迫晋恭帝司马德文禅位于他，刘宋建立，南朝开始。其后萧齐、萧梁、南陈三朝相继而立。隋开皇九年(公元589年)，隋灭南陈，南朝结束。

南朝时期，琅琊王氏还拥有很大的影响力。齐梁的一代儒学宗师王俭，诗人王融、王籍、王褒等在当时都很有声望，但是在整个南朝，琅琊王氏家族明显是声望高于实力。陈灭亡后，琅琊王氏、陈郡谢氏等前朝士族被历史所抛弃。唐代诗人刘禹锡诗云：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”

唐朝末年，“开闽三王”的出现，使琅琊王氏重新崛起。“开闽三王”，是王潮、王审邽、王审知三兄弟。据《开闽王氏总谱》记载，他们是王导的第十六代孙。

当时，天下大乱，唐光启元年(公元885年)，王潮、王审邽、王审知三兄弟趁机起兵，带领军队攻入福建。次年，攻克泉州，其后逐渐占领今福建省全境，建立闽国。“开闽三王”在世时，治闽四十一载，广施德政，保境安民，经略闽疆。五代十国时，其他地方尚在战乱之中，泉州、福州乃是一派繁荣景象。“开闽三王”还致力于拓展海上交通贸易，成为福建海上丝绸之路最早的开拓者之一。

“开闽三王”的后裔，繁衍成东南王氏大族，成为客家王氏的主流，并播迁到我国台湾和东南亚各国及世界各地。现举例如下。

新加坡王秀南主编的《王姓开族立姓百世谱》说，广东增城县(今广州增城区)棠村和东莞厚街两支客家王氏，共同的始迁祖王泰，是王审知第十五世孙，原居于福建莆田龙开巷。他宦游广东，止于增城棠村，娶妻叶氏，生一子王颙，后世子孙繁衍，科甲冠于全邑，人称“王氏增城棠村派”。王泰后游东莞，见厚街风土之美，因定居焉，娶妻许氏，生二子：次芳、次春，子孙繁衍，文重于世，富甲一方，世称之为“王氏东莞厚街派”。

增城客家王氏众多，可能来源有多支，这里王氏围龙屋也很多。王氏大寨围龙屋，建造于清乾隆三十三年(公元1768年)，坐落在增城正果镇银场村的一个四面青山环绕、茂林修竹遍布的山谷里，占地达3500平方米，有大小房间近百个，是迄今为止发现的增城最大、最完整的客家围龙屋。

围龙屋坐东向西，依山势而建，围龙内有三级平台，既是相对独立的三个生活空间，又构成一个完整的方形围龙。远观俯瞰，颇有金阶列鼎、虎踞龙盘之势。王氏祖堂，位于中间一级平台，为典型的客家“一厅一井两耳”布局。上厅是祖堂，供奉祖先灵位，下厅、横巷和两侧耳房是民居。这上下三级平台的近百个房间，就是过去大寨王氏族人生活起居、繁衍生息的场所，体现了客家人“聚族而居”的传统。

客家王氏在海外名人众多，比如《王姓开族立姓百世谱》的主编王秀南，是从福建迁到新加坡的客家人，成为东南亚华文教育家。他是王子晋的第八十代孙，是“开闽三王”的后裔，曾担任新加坡开闽王氏总会副主席。（郑贞富）