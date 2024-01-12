保障校园食品安全！洛阳发布行业承诺书

春季新学期已经开学。近日，洛阳市政府食安办、洛阳市教育局、洛阳市公安局、洛阳市卫生健康委、洛阳市市场监督管理局联合开展洛阳市校园食品安全排查整治专项行动，确保开学平安。

春季新学期已经开学。近日，洛阳市政府食安办、洛阳市教育局、洛阳市公安局、洛阳市卫生健康委、洛阳市市场监督管理局联合开展洛阳市校园食品安全排查整治专项行动，确保开学平安。

28日，洛阳市餐饮与饭店行业协会发布校园食品安全行业承诺书，倡导全市学校食堂承包经营和校外配餐企业对保障校园食品安全作出承诺——

夯实主体责任，高度重视校园食品安全

坚决贯彻落实食品安全“四个最严”要求，依法取得食品经营许可证并严格按照经营范围从事经营活动。要建立健全食品安全管理制度，落实《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》相关要求，依法配备食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员，明确岗位职责。与学校形成合力，消除校园食品安全风险隐患，坚决筑牢校园食品安全防线。

健全长效机制，强化经营全过程控制

按要求建立食品安全组织机构，成立食品安全领导小组和食品安全突发事件应急处置领导小组，制定相关食品安全突发事件应急处置方案。严格按照《餐饮服务通用卫生规范》《餐饮服务食品安全操作规范》的要求，强化食品采购、验收、贮存、加工制作、分餐、留样、运输、餐饮具回收清洗消毒、有害生物防治等全过程风险管控和关键点重点控制。不使用不符合食品安全标准的食品，积极开展食品安全自查自纠。

加强人员管理，提升餐饮企业软实力

学校食堂、校外配餐企业的从业人员将严格按规定办理健康证，每日抓好晨检，杜绝使用身体不健康、患有传染病或者其他可能影响食品安全的人员从事食品加工操作。严格落实食品安全管理人员岗前培训考核，考核合格后方能上岗。持续落实食品安全管理人员食品安全培训考核和从业人员的食品安全教育培训，切实提高企业食品从业人员的食品安全知识和技能水平。

升级设备设施，改善经营硬件条件

加大食品经营场所基础建设和设施设备的修缮维护，不断改善经营场所的卫生条件和经营设备设施，减少人员接触、优化产能率、提高产品质量、确保食品安全；不断更新生产技术，创办标准化、现代化、智能化优秀餐饮企业；定期对加工操作场所鼠患等有害生物进行防治，采取有效的防控措施，全力消除食品安全隐患。

发挥智慧效能，保证“互联网+明厨亮灶”

积极开展“互联网+明厨亮灶”建设，充分发挥大数据、AI智能违规行为抓拍、有害生物侵入报警等智慧监管手段，提升校园食品安全智慧管理水平。

制止餐饮浪费，引导学生厉行节约

弘扬勤俭节约的优良传统，严格落实《中华人民共和国反食品浪费法》的要求，按照需求合理进行采购，避免食材储存不当产生浪费；充分有效利用食材，减少加工制作产生浪费；广泛开展宣传，引导师生文明就餐、适量取餐，践行“光盘行动”，做爱粮节粮的宣传者、厉行节约的示范者、传统美德的践行者、社会新风的倡导者，营造反食品浪费浓厚氛围。

加强社会共治，共筑舌尖上的安全

积极配合市场监管部门各项食品安全管理要求，自觉接受市场监管部门和社会大众的监督。切实保障在校师生“舌尖上的安全”,让师生开心、让家长放心、让社会满意，营造食品安全良好消费环境，增强师生食品安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴雪 文/图)