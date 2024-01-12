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徐衣显主持召开专题会议研究城中村改造、牡丹文化节筹备、开发区改革等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:10

徐衣显主持召开专题会议研究城中村改造、牡丹文化节筹备、开发区改革等工作
抢抓机遇统筹推进擦亮城市幸福宜居底色
创意引领打造品牌办好精彩牡丹文化盛会
孙延文参加

　　昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究城中村改造、牡丹文化节筹备、开发区改革等工作。

　　会议听取了全市城中村改造工作情况汇报。徐衣显指出，推进城中村改造是改善民生、扩大内需的有力举措，也是完善城市功能、提升城市品质、打造宜居洛阳的重要载体。他强调，各级各部门要吃透政策、抢抓机遇。深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，抢抓国家政策机遇，有序推进改造项目，着力把政策机遇转化为实实在在的发展成果。要系统谋划、统筹推进。坚持政府主导、市场运作、市区联动，统筹征迁安置、环境保护、安全发展等，完善政策体系，细化配套措施，因地制宜、分步推进，全要素保障、全链条跟进、全方位破题。要惠民利民、确保质量。坚持民生优先、质量为本，优化安置房建设标准，完善综合配套，提升公共服务，打造一批质量过硬的精品工程，推动“住有所居”向“住有优居”转变。要依法依规、防范风险。成立工作专班，健全各方责任体系，完善各项机制体系，加强各类风险评估体系，构建申报审批、征收安置、资金使用、规划建设、资产移交等全流程监管体系，确保群众安居工作推进有力、规范有序。

　　会议听取了第41届中国洛阳牡丹文化节筹备情况汇报。徐衣显强调，各级各部门要坚持以新文旅发展理念为引领，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”总要求，完善提升方案，创新策划活动，打造一届更出彩、更出圈、更出色的牡丹文化盛会。要坚持市场化、产业化、品牌化导向，创新“年轻人+城市文化+城市地标”IP形式，高质量办好开幕式、汉服大会、文化艺术展等重大活动，特色化培育新产品品牌，多元化丰富夜经济业态，提升城市吸引力、影响力。要强化组织保障，发挥专班作用，有针对性解决好游客反映的城市交通、公共服务、餐饮质量、住宿体验、网约预订、景区环境等问题和现象，建立台账、分解任务、责任到人，逐条逐项完善提升，切实增强游客的体验感、满意度。

　　会议研究了开发区改革工作。徐衣显强调，各级各部门要抢抓构建新发展格局重大机遇，聚焦目标定位，深化改革成果，提升发展能级，将开发区打造成为经济建设的主阵地、主战场、主引擎。要坚持依法依规、权责一致，积极有效推进权限下放，深化上下协同对接，加强人员培训和能力提升，确保权限放得下、接得住、用得好。要突出主导产业，用好专业团队，创新精准招商，打造一批特色鲜明、优势突出的产业链条。要坚持去行政化、去社会化方向，深入推进“三化三制”改革，完善园区运行、双向评价等机制，形成政府引导、市场主导、高效运转的管理运营体系，进一步拓展提升改革质效。

　　孙延文、张玉杰、任丽君、李新红、余杰等参加相关议题。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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