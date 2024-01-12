改造迁建高中腾退校区 办好“家门口”的义务教育

7所现代化高中如期建成投用，高中外迁腾退校园全部用于义务教育办学……去年，我市以“十年之最”的教育投入、“一年建七校”的洛阳速度，实现了首批迁建高中的建成投用，创造了洛阳教育发展的里程碑，也掀开了教育资源布局优化调整的新篇章。

7所现代化高中如期建成投用，高中外迁腾退校园全部用于义务教育办学……去年，我市以“十年之最”的教育投入、“一年建七校”的洛阳速度，实现了首批迁建高中的建成投用，创造了洛阳教育发展的里程碑，也掀开了教育资源布局优化调整的新篇章。

持续推进基础教育优布局、促均衡，今年怎么干？各县区两会纷纷聚焦“办好人民满意的教育”，将大力发展学前教育、义务教育等列入民生实事。

作为城市区义务教育大区，涧西区将改造洛二高腾退的景华校区和联盟校区、东升二中中州路校区、原二十三中校区，建设东升一小南院、木棉路小学，持续解决“大班额”“大校额”等难题。同时，涧西区将加快新建楼盘配套幼儿园的移交和使用，持续深化义务教育集团化办学，重点加大对偏远学校的帮扶力度，实现优质教育资源全区覆盖、全域共享。

洛邑初级中学已迁入洛五高腾退校区，老城区今年将加快推进洛邑初级中学新址提升改造、龙光路小学建设项目，完善状元红中学配套设施，建成投用3所公办幼儿园。洛龙区提出，充分利用洛八高等腾退校区打造优质名校，上半年长夏门小学全面开工、宜人路小学二期完成建设，8月底开元中学二期建成投用，凌波苑等5所幼儿园实现竣工。瀍河区将完成义务教育学校改扩建3所，争创市级示范性幼儿园1所。

推动教育扩优提质，不仅要多元挖潜增加学位供给，更要靠深化改革提升教育质量。西工区将持续实施“名校名园名师”培育计划，打造8所名校，培育市级以上名师100人。伊滨区将持续推进教育综合改革，打造高素质教师队伍，通过集团化办学发挥洛阳市实验幼儿园、洛阳魏书生中学的辐射引领作用，让孩子们享受到“家门口”的优质教育资源。

乡村教学点撤点并校之后，如何让孩子们“上好学”“好上学”？洛宁县提出改扩建6所寄宿制学校，新建改建县直第六幼儿园、县直第七幼儿园等4个公办幼儿园，开工建设洛宁县第三实验小学。汝阳县将扎实做好撤点并校后续工作，加快闲置校舍盘活利用，推动小店一中宿舍楼、靳村小学等18个项目完工投用。宜阳县将持续推进小规模学校合点并校，新建、改扩建中小学校9所，让家长更有期待、孩子更有未来。

职业教育必须紧贴市场需要、产业需求，培养更多高素质技能型人才。嵩县将围绕中医药特色，建设洛阳市中医药学校新校区、嵩县中等专业学校新校区。伊川县将启动新区高中、技工学校建设，积极创新校企联合办学模式，探索产教研融合新路径。孟津区将通过“基地共建、专业共设、人才共育”等方式推进产教融合，形成与本地产业相匹配的现代职业教育体系。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）