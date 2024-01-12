喜迎元宵佳节 博物馆里做花灯

24日是元宵节，洛阳民俗博物馆特别为孩子们推出一场主题研学活动，邀请大家一起制作花灯，体验节日中的传统民俗。

24日是元宵节，洛阳民俗博物馆特别为孩子们推出一场主题研学活动，邀请大家一起制作花灯，体验节日中的传统民俗。

在活动中，孩子们在讲解员的带领下参观了“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”，了解了龙形象的演变与诞生、历史及民俗文化中的龙，沉浸式探索中华龙文化。

随后，讲解员向孩子们介绍了元宵节的来历和习俗，大家一起猜灯谜、做游戏，并现场动手制作元宵节花灯。“元宵节是中华民族的传统节日，制作花灯是元宵节的传统特色。”有家长表示，在博物馆和大家一起制作花灯，感受传统节日的喜庆氛围，很热闹。

小小的花灯，传递着美好的新春祝愿。洛阳民俗博物馆相关负责人表示，该博物馆将结合传统节日推出更多寓教于乐的研学活动，欢迎大家参与。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 席晓丹 文/图)